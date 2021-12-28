Apple, AR teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor

Görünüşe göre şirketler arasında bir eleman transferi gerçeklemiş gibi. Schubert’in LinkedIn sayfası, yaklaşık altı yıldır Meta için çalıştığını gösteriyor. Gurman, “Oculus ile Meta, kulaklıklarda pazar lideri oldu, bu nedenle Apple lansmanına yaklaşırken böyle bir kiralama mantıklı” ifadelerine yer verdi. Bu yıl hem Kara Cuma hem de Siber Pazartesi’de Meta’nın Oculus Quest 2’si en çok satan ürünlerden biriydi. Meta’nın Oculus uygulamasının Noel Günü’nde ABD’deki App Store‘da zirveye yerleştiğinden ve bugün Google Play mağazasında bir numaralı ücretsiz uygulama haline gelmesinden bahsetmiyoruz bile.

Söylentiler, Apple’ın AR/VR kulaklığı etrafında dönmeye devam ederken, Apple ürün hakkında ağzını sıkı tutmaya devam ediyor. Bloomberg daha önce kulaklığın 3.000 dolara mal olabileceğini ve el takibi için 3D sensörlerle birlikte 8K ekranlarla gelebileceğini bildirmişti. Mikrofonlu kulaklık seti ayrıca, işlemci ağırlıklı görevler için bağlı bir iPhone veya Mac’e güvenmek zorunda kalabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo, karma gerçeklik kulaklığının 2022’de piyasaya çıkabileceğini tahmin ediyor. Konuyla ilgili daha fazla detay yakında ortaya çıkacaktır.

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