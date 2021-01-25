Apple AR ve VR için sona geldi

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple uzun bir süredir yeni görüntüleme teknolojileri üzerinde çalışıyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Google da bu konuda somut adımlar atmıştı. Fakat işin devamı gelmedi.

Apple ise iPhone 12 Pro ve Pro Max’e yerleştirdiği LiDAR sensörü ile AR konusunda ne derece ciddi olduğunu gösterdi. Cupertino merkezli şirkete yakın bazı isimler Apple’ın AR tarafında önemli yatırımlar yaptığını da doğruladı.

Zaten hayli uzun bir süredir Apple’ın AR tarafına ürünler çıkaracağı konuşuluyordu. Fakat şirketin CEO’su Tim Cook bu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada AR teknolojileri için henüz erken olduğunu belirtmişti.

APPLE'IN VR VE AR ÜRÜNLERİ İÇİN KRİTİK TARİH 2022

Lakin artık yeni teknolojiler için zaman gelmiş gibi görünüyor. Çünkü sızdırılan bilgilere göre Apple sanal gerçeklik tarafındaki yeni ürünlerini 2022 yılında piyasaya sürecek. Elbette bu durum şimdilik iddia aşamasında. Apple’ın ilk akıllı gözlüğünü ne zaman çıkaracağını zamanla göreceğiz.

Şunu da dipnot olarak hatırlatmak gerekiyor. Apple son yıllarda çok da aktif bir görünüm çizmedi. Genel olarak yenilikçi teknolojiler getiren Cupertino merkezli şirket, rakiplerinin yaptıklarını taklit etmekle yetiniyor. Belki bu akıllı gözlük Apple’ın eski günlerine dönmesi için ilk hamle olur.

Samsung Galaxy S21 Ultra tamir fiyatı cep yakacak!

