Apple artık Fransa'da bunu yapacak! Yarın başlıyor

Apple, 2020'de iPhone 12'den başlayarak kablolu kulaklık modeli EarPods'u ve şarj adaptörünü kutuya koymayı bırakmıştı. Her iki ürün, satışı devam eden eski iPhone modellerinin kutusundan da kaldırılmıştı. Böylece şirket çevresel ayak izini azaltmak için önemli bir adım atmıştı. Ayrıca, ürünlerin çıkarılmasıyla iPhone kutuları daha ince bir hale getirilmişti. Ancak Apple'ın kararı Fransa için geçerli olmamıştı. Çünkü Fransız yasalarına göre Apple'ın EarPods kulaklığını kutuya koyması gerekiyordu. Bu yasa sayesinde Fransa'da bir iPhone satın alan kullanıcılar, iPhone ile birlikte bir EarPods kulaklık sahibi olmaya devam ediyordu. Fakat şimdi her şey değişmek üzere.

APPLE İÇİN FRANSA'DA İŞLER DEĞİŞTİ

Fransız Fnac tarafından yayınlanan bir bildirime göre, Fransa'da akıllı telefon üreticileri artık kutuya kulaklık koymak zorunda kalmayacak. Böylece Apple için de bu zorunluluk ortadan kalkacak. Bildirime değinen yurt dışındaki kaynaklar, Apple'ın 24 Ocak'tan itibaren Fransa'daki iPhone kutularına artık EarPods koymayı bırakacağını da söylüyor.

ŞARJ CİHAZSIZ iPHONE CEZASI ALMIŞTI

Apple, daha önce Brezilya'da şarj cihazsız iPhone gönderdiği için 2 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

