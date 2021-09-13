Apple artık üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verecek

Mahkeme özellikle, “Apple’ın rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu” ve “Apple’ın yönlendirme karşıtı hükümlerinin tüketicilerden kritik bilgileri gizlediğini ve tüketici seçimini yasa dışı bir şekilde engellediğini” belirtti.

Bunu düzeltmek için mahkeme, Apple’ın diğer ödeme sistemlerine karşı kurallarını değiştirecek şu açıklamayı yaptı: “Apple Inc. ve memurları, acenteleri, görevlileri, çalışanları ve onlarla aktif katılımda bulunan herhangi bir kişi, geliştiricilerin uygulamalarında şunları yapmasını yasaklamıştı: Uygulama İçi Satın Alma sisteminde uygulama içinde hesap kaydı yoluyla müşterilerle iletişim kurma, müşterileri kendi satın alma sistemlerine yönlendirme ve bağlantı sağlayan mesajlar.

Bu sistem, doğrudan Apple’ın App Store kuralı 3.1.1’den kaldırılmıştır.” “Uygulamalar ve meta verileri, müşterileri uygulama içi satın alma dışındaki satın alma mekanizmalarına yönlendiren düğmeler, harici bağlantılar veya diğer harekete geçirici mesajlar koyabilir”.

Ancak konu bundan biraz daha karmışık. Neticede uygulama geliştiricilerin farklı sistemler üzerinden ödeme yolları açması App Store için gelir düşüklüğüne sebep olacaktır. Epic ve Apple arasında başlayan bu hararetli dava şimdilik bu yönde devam ediyor. Apple konuyla ilgili ne gibi aksiyon alacak göreceğiz.

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