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Apple artık üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verecek

13.09.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme, Apple’ın App Store’daki diğer ödeme seçeneklerini engelleyen kurallarının rekabete aykırı olduğuna karar verdi. Ancak bu durum App Store uygulamasının gelirlerini etkileyecek.

Apple artık üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verecek

Mahkeme özellikle, “Apple’ın rekabete aykırı davranışlarda bulunduğunu” ve “Apple’ın yönlendirme karşıtı hükümlerinin tüketicilerden kritik bilgileri gizlediğini ve tüketici seçimini yasa dışı bir şekilde engellediğini” belirtti.

Bunu düzeltmek için mahkeme, Apple’ın diğer ödeme sistemlerine karşı kurallarını değiştirecek şu açıklamayı yaptı: “Apple Inc. ve memurları, acenteleri, görevlileri, çalışanları ve onlarla aktif katılımda bulunan herhangi bir kişi, geliştiricilerin uygulamalarında şunları yapmasını yasaklamıştı: Uygulama İçi Satın Alma sisteminde  uygulama içinde hesap kaydı yoluyla müşterilerle iletişim kurma, müşterileri kendi satın alma sistemlerine yönlendirme ve bağlantı sağlayan mesajlar.

Bu sistem, doğrudan Apple’ın App Store kuralı 3.1.1’den kaldırılmıştır.” “Uygulamalar ve meta verileri, müşterileri uygulama içi satın alma dışındaki satın alma mekanizmalarına yönlendiren düğmeler, harici bağlantılar veya diğer harekete geçirici mesajlar koyabilir”.

Ancak konu bundan biraz daha karmışık. Neticede uygulama geliştiricilerin farklı sistemler üzerinden ödeme yolları açması App Store için gelir düşüklüğüne sebep olacaktır. Epic ve Apple arasında başlayan bu hararetli dava şimdilik bu yönde devam ediyor. Apple konuyla ilgili ne gibi aksiyon alacak göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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