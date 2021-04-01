Apple “Asyalı” engelini ortadan kaldırıyor

Safaride basitçe “Asyalı yemekleri” veya “Asyalı ülkeler” gibi şeyler yazamıyordunuz. Çünkü Asyalı kelimesi yetişkin engeli olarak engellenmişti. Şimdi, teknoloji devi nihayet bu sorunu çözüyor. Mashable’a göre, en son iOS 14.5 Beta’nın yetişkin içerik filtresi artık “Asyalı” kelimesini içeren aramaları engellemiyor. Screen Time’ın yetişkin filtresi, iOS geliştiricisi Steven Shen’nin sorunu keşfettiği ve bildirdiği Aralık 2019’dan bu yana içinde Asyalı olan sorguları engelliyordu. Bununla birlikte, bu sorun çözülmemiş olarak kaldı. ABD’deki Asya karşıtı duyarlılığın yükselişiyle mücadele etmek için çevrimiçi ortamda “Asya Nefretini Durdurun” eğilimi başladı. Böylece bazı şeyler değişmeye başladı. Evet, yetişkin filtresi aynı zamanda çoğu arama motorunda kampanya sloganını engelliyor. Geçen yıl içinde “Asya” olan sorguları işleyebilen tek arama motoru Yahoo’ydu.

ARTIK TERİMLER ARANABİLİYOR

Kişi, iOS 14.5 Beta’yı bir iPhone’a yüklediğinde, “Asyalı”, “Asyalı yemekleri”, “Asyalı oyuncular”, “Asya sanatı” ve “Asya Nefretini Durdur” gibi terimleri başarılı bir şekilde arayabildiğini söylüyor. Üstelik yetişkin filtresi de açık.

Apple, beta platformunu geçen hafta halka sundu. Böylece şirketin Beta Yazılım Programını indirip yükleyebilirsiniz. Platformun son sürümünün bu baharda piyasaya çıkması bekleniyor.

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