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Apple, bazı modellerini "eski" olarak işaretleyecek: Kullanıcılar üzgün!

02.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, bazı iPod modellerini eski ürün listesine eklemeye hazırlanıyor. Aktarılanlara göre teknoloji devi birkaç iPad modelini bu ayın sonlarında eski ürün olarak belirleyecek. İşte adı geçen iPod modelleri!

Apple, bazı modellerini "eski" olarak işaretleyecek: Kullanıcılar üzgün!

Apple iPod kullanıcılarını üzecek haber geldi! Yetkili servis sağlayıcılara gönderilen bir nota göre Apple, bazı iPod modellerini eski ürünler listesine eklemeye hazırlanıyor. iPod touch'ın üretimi durdurulduğunda, Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve HomePod mini dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerinde "iPod'un ruhunun yaşamaya devam edeceğini" söylemişti. Bakalım birkaç iPod'un eski ürün listesine eklenmesiyle neler olacak? Çünkü iPod Apple'ın tarihinde oldukça önemli bir yere sahip.

BAZI IPOD MODELLERİ İÇİN YOLUN SONU!

MacRumors'un keşfettiği o nota göre, Apple, iPod shuffle (2012 sonu), yedinci nesil iPod nano ve beşinci nesil iPod touch'ı 30 Eylül'de eski olarak işaretleyecek.

iPod

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Apple'ın bu ayın sonlarında 32 GB ve 64 GB seçeneklerini listeye eklemek istediği için beşinci nesil iPod touch'ın 16 GB'lık varyantını eski olarak işaretlediğini belirtmekte ise fayda var.

Apple, iPod nano ve iPod shuffle'ın üretimini 2017'de tamamen durdurdu. iPod touch ise bu yılın başlarına kadar kullanılabilir durumda kaldı.

HANGİ APPLE ÜRÜNLERİ ESKİ KABUL EDİLİYOR?

iPhone 3G, iPhone 4 ve iPhone 4S gibi yedi yıldan uzun süredir satışa sunulmayan Apple ürünleri eski olarak kabul ediliyor.

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Apple iPod
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