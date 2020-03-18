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Apple Beats Powerbeats 4 ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 13:02 | Son Güncelleme

Apple, bugün sessiz sedasız bir şekilde yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Bünyesinde yer alan Beats’in altında duyurulan bu kulaklık Powerbeats 4 adını taşıyor. Pro modeli ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olan bu model, kablolu yapısı ile aslına tam anlamda kablosuz bir deneyim sunmuyor.

Apple Beats Powerbeats 4 ile karşımıza çıktı

İki kulaklık arasındaki bağlantıyı kablo ile sağlayan Powerbeats 4’te Apple H1 çipi yer alıyor. Hem bağlantı hem de şarj konusunda üst düzey bir deneyim sunan Apple H1 sayesinde 15 saate kadar pil ömrü vaat ediliyor.

APPLE BEATS POWERBEATS 4 ÖZELLİKLERİ

Bir önceki modele göre 2 saat daha fazla kullanıma süresi sunan bu model Hey Siri komutunu algılayabiliyor. Yaklaşık olarak Lightning kablo ile 5 dakikalık şarj ile 60 dakika kullanım sunan bu kulaklık 149 dolardan satışa sunulacağını belirtelim.
Türkiye’de 1.000 TL seviyesinde olmasını beklediğimiz bu model özellikle spor yapanlara hitap ediyor. Kulak içi yapısı ile AirPods’lardan ayrışan Powerbeats 4’ün nötür bir ses vermediğini ve bass karakterli bir kulaklık olduğunu belirtelim.

Eğer üst düzey odyofil seviyesinde bir müzik deneyimi yaşamak istiyorsanız Beats’ten uzak durmanızda fayda var. AirPods Pro modelinin kat ve kat daha iyi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.

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Apple Beats Apple Beats Powerbeats 4

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