Apple Beats Studio Buds ortaya çıktı

Yakın zamanda tanıtılacak olan kulaklıklar MacRumors tarafından Tayvan’ın NCC’sinde (Ulusal İletişim Komisyonu) tespit edildi. Kulaklıkların görüntüleri zaten çevrimiçi olarak ortaya çıkarken, düzenleyici veri tabanındaki görüntüler cihaza daha yakından bir bakış sunuyor. Kulaklıklar, sapsız bir kulak TWS tasarımına sahip. Bu, onu Beats ve hatta Apple AirPods’un sunduğu diğer kablosuz işitme cihazlarından farklı kılıyor.

Ayrıca, Studio Buds, müşterilerine daha iyi bir uyum sağlamak için şirketin birden fazla boyut seçeneğiyle göndermesi beklenen silikon uçlarla birlikte geliyor. Kulaklıklar, şirketin marka logosunu destekleyen bir şarj kutusuyla da eşleştirildi. Tayvanlı web sitesindeki resimlere baktığımızda, boyutunu ölçmek için ölçeğin yanına tek bir tomurcuk yerleştirildiğini görebiliriz.

Özellikle görüntüler, yeni Beats Studio Buds’ın şarj için bir USB C Tipi bağlantı noktasını desteklediğini ortaya koyuyor, çünkü bir şarj kablosu da veritabanında görülebiliyor. Daha önce piyasaya sürülen Powerbeats Pro , AirPod’lara benzer şekilde Apple’ın Lightning bağlantı noktasını desteklediğinden, bu tasarımda bir değişikliğe işaret ediyor. Başka bir deyişle, şirketin gelecekteki ürünleri de bu değişimi yapıyor olabilir. Daha fazla bilginin de yakın sürede sızacağı veya sızdırılacaktır.

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