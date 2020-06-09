Apple beklemediği bir gelişme yaşadı

Peki bu nasıl oldu? İşte şirketin geleceği ve kritik noktaları ile ilgili detaylar.

Virüs salgınının bütün dünyaya yayılması ile birlikte Apple hisseleri 224 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu durum, bir şirket için adeta iflas anlamına geliyordu. Ancak bütün ABD borsalarında aynı durumun yaşanması bir noktada firmanın kurtarıcısı oldu. Fakat Apple’ın kendisini hızlı bir şekilde toparlaması gerekiyordu.

APPLE KORONAVİRÜSÜ TAHMİN EDEMEDİ

Ocak ayında her yıl yaptığı gibi standart hedeflerini belirleyen Apple şirketi, açıkçası küresel bir salgın beklemiyordu. Bu nedenle büyüme oranlarını her yılki standartlara bağlı kalarak açıkladı. Ayrıca tahminlerini de 2020 sonuna kadar bu yöntemle gerçekleştirdi. Şubat ayından itibaren firma, çok ciddi bir küresel salgın olduğunu gördü ve yatırımcılarına Mart ve Nisan aylarında ağır zararlar yaşanacağını söyledi. Bunun üzerine şirketin hisseleri 224 dolar seviyelerine düştü.

YENİDEN YATIRIM ALMAYA BAŞLADI

ABD’li teknoloji devi kendisini çok hızlı bir şekilde toparladı ve şu anda hisseleri 331 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bunun üzerine yeniden firma yatırım almaya başladı. Ancak şu anda çözmeleri gereken çok daha ciddi problemler var. Örneğin Çin’in mevcut durumu nedeniyle iPhone üretimi yapmak eskisi kadar kolay olmayacak. Sizce Apple, kendini çok hızlı bir şekilde toparlamaya devam edebilecek mi?

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