Apple, beklenen özelliği erteledi

Haziran ayında Apple, iOS 15 ile iPhone kullanıcılarının ehliyetlerini veya kimliklerini Apple Cüzdan (Wallet) uygulamasına ekleyebileceklerini duyurmuştu. Bu özellik, kullanıcıların gerektiğinde dijital kimliklerini anında ve güvenli bir şekilde göstermelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştı.

APPLE'DAN DİJİTAL KİMLİK ÖZELLİĞİ İÇİN DEĞİŞİKLİK

Yurt dışındaki kaynaklar tarafından Apple'ın web sitesinde bu özelliğin tarihinin değiştirildiği fark edildi. Buna göre, özellik 2021'in sonlarında değil, 2022'nin başlarında ABD'deki kullanıcılara sunulacak.

WWDC 2021'de tanıtılan özelliğin başlangıçta Arizona ve Georgia ardından Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma ve Utah eyaletlerinde kullanımına sunulması bekleniyordu.

Bu özellik, başlangıçta yalnızca ABD için olacak olsa da, daha geniş bir kapsamda kullanıma sunulabilir.

Ancak şirketin dijital kimlik özelliğinin Türkiye'deki kullanıma ilişkin güncel bir planının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

