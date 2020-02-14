Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Apple çalışanı olmak dışarıdan bakıldığında olağan üstü olabilir. Ancak onlar da her çalışan gibi bazı sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Örneğin; Apple çalışanları ofislerindeki mesailerini tamamladıktan sonra güvenlik ekibi tarafından aranıyor. Çalışanların çantalarını, montlarını ve vücudunu dahi arayan şirket, dışarıya geliştirme sürecinde olan herhangi bir ürününün çıkarılmasını istemiyor. Bu arama, artık Apple çalışanları tarafından dayanılmayacak bir hal aldı. Fakat sorun arama yapılması değil aramaların oldukça uzun tutulması.

APPLE'IN ARAMA POLİTİKASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Apple çalışanları Apple'ın arama işleminin mesai bitiminden sonra başladığını ve yaklaşık yarım saat sürdüğü belirterek, bu zaman kaybının çalışma sürecinden sayılmasını istedi. Apple'dan olumsuz yanıt alan çalışanlar, Apple'ın ABD yasalarını çiğnediğini söyleyerek Kaliforniya Mahkemesi'nde dava açtı ve olay yargıya taşındı. Kaliforniya Mahkeme Heyeti, söz konusu davadaki delilleri inceledi ve çalışanların haklı olduğunu hükmetti. Böylece Apple çalışanları davada önemli bir kazanıma ulaşmış oldu.