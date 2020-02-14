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Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Apple'a karşı Kaliforniya Mahkemesi'nin yolunu tutan Apple çalışanları, Apple'ın çanta ve üst aramalarını uzun tuttuğunu söyleyerek dava açtı. Kaliforniya Mahkeme Heyeti, incelemeler sonucunda Apple çalışanlarını haklı buldu. Mahkeme böyle sonuçlanırsa Apple çalışanlarına hayli yüklü bir miktarda tazminat ödeyecek.

Apple bir çanta yüzünden milyonlarca dolarlık davayı kaybediyor!

Apple çalışanı olmak dışarıdan bakıldığında olağan üstü olabilir. Ancak onlar da her çalışan gibi bazı sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Örneğin; Apple çalışanları ofislerindeki mesailerini tamamladıktan sonra güvenlik ekibi tarafından aranıyor. Çalışanların çantalarını, montlarını ve vücudunu dahi arayan şirket, dışarıya geliştirme sürecinde olan herhangi bir ürününün çıkarılmasını istemiyor. Bu arama, artık Apple çalışanları tarafından dayanılmayacak bir hal aldı. Fakat sorun arama yapılması değil aramaların oldukça uzun tutulması.

APPLE'IN ARAMA POLİTİKASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Apple çalışanları Apple'ın arama işleminin mesai bitiminden sonra başladığını ve yaklaşık yarım saat sürdüğü belirterek, bu zaman kaybının çalışma sürecinden sayılmasını istedi. Apple'dan olumsuz yanıt alan çalışanlar, Apple'ın ABD yasalarını çiğnediğini söyleyerek Kaliforniya Mahkemesi'nde dava açtı ve olay yargıya taşındı. Kaliforniya Mahkeme Heyeti, söz konusu davadaki delilleri inceledi ve çalışanların haklı olduğunu hükmetti. Böylece Apple çalışanları davada önemli bir kazanıma ulaşmış oldu.

Apple

APPLE MİLYONLARCA DOLAR ÖDEME YAPABİLİR

Kaliforniya Mahkemesi'ne göre arama işlemi için mesainin erken bitirilmesi ya da arama süresinin ücretinin olarak ödenmesi gerekiyor. Apple ise bunun mesaiye dahil edilemeyeceğini söyleyip, onlara çanta ve getirmemesi tavsiyesinde bulunuyor ve ekstra bir ödeme yapmaktan kaçınıyor. Fakat, Mahkeme böyle sonuçlanırsa Apple milyonlarca dolarlık tazminat ödemek zorunda kalacak; Hem de bir çanta araması yüzünden.

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Apple Kaliforniya Mahkemesi çanta çanta araması

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