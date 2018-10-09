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Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Apple bu sabah sessiz sedasız akıllı telefonlarına yeni güncellemeyi sundu. Peki iOS 12 güncellemesi ile telefonunuzda neler değişiyor? iOS 12 güncellemesini kimler telefonuna kurabilecek?

iOS 12 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Bakın kimler telefonlarına bu güncellemeyi kurabilecek ve hayatınızda neler değişecek?

iOS 12 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

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Bu sabahtan itibaren tüm iPhone'lar değişti. Bakın ekranınızda artık neler göreceksiniz?
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Apple, iOS 12'nin yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden iOS 12.0.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı.
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Onlarca yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 12’den üç hafta sonra yayınlanan iOS 12.0.1 ile kullanıcıları mağdur eden birçok sorun gideriliyor.
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Bunların başında yeni iPhone modellerinde görülen Wi-Fi ve şarj problemleri geliyor.
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Güncelleme notlarında bazı iPhone XS’lerde Lightning kablosu takıldığında ortaya çıkan şarj olmama probleminin ve 5 GHz’lik kablosuz ağlar yerine 2.4 GHz’lik ağlara bağlanılmasına neden olan Wi-Fi hatasının giderildiği belirtiliyor.
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Pad klavyesinde “.?123” tuşları ile ilgili sorunlar giderilirken, bazı video uygulamalarında altyazının görünmemesine neden olan ve Bluetooth kullanımını engelleyen sorunlar bu iOS sürümü ile ortadan kaldırılıyor.
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Peki yeni güncelleme hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?
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iPhone X
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iPhone 8
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iPhone 8 Plus
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iPhone 7
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iPhone 7 Plus
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iPhone 6S Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 1899 TL
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iPhone 6s Plus
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iPhone 6
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iPhone 6 Plus Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2199 TL
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iPhone SE
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iPhone 5s
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