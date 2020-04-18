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Apple bu sefer donanımdan kırpmamış gibi görünüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2020 11:41 | Son Güncelleme

Apple, yeni küçük canavarını olan yeni iPhone SE modelini geçtiğimiz gün tanıtmıştı. Amerika’da 399 dolar (2.700 TL) Türkiye’de ise vergilerden dolayı 5.299 TL‘ye satılan bu modelin tüm özellikleri resmen açıklanmıştı.

Apple bu sefer donanımdan kırpmamış gibi görünüyor

Ancak Apple’ın RAM konusundaki bilgi vermeme alışkanlığı bu modelde de devam etmişti. Bugün ise sır gibi saklanan RAM miktarı ortaya çıktı.

Çinli telekom sitesinde ön siparişe sunulan telefonda 3 GB RAM‘in yer alacağı açıkça görünüyor. iPhone 11 modellerinde 4 GB RAM‘e yer veren Apple, ekranın küçük olmasından ve True Depth kamera sisteminin olmamasından dolayı hafif bir kırpmaya gitmiş. Ancak RAM’in 3 GB olması telefonun yavaş olacağı anlamına gelmiyor. Hatta belki günlük kullanımda iPhone 11‘den bile daha performanslı olabilir.

Gücünü Apple A13 yonga setinden alan telefonda P3 Gamut destekli 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde 326 PPI değerli 1400:1 kontrast oranlı 625 nit parlaklıklı IPS ekran yer alıyor.

12 Megapiksel f/1.8 diyaframlı geniş açılı arka kamera ve 7 Megapiksel f/2.2 diyaramlı ön kamera ile gelen telefonun 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri bulunuyor.

Kırmızı, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan bu model, iPhone XR’dan bile daha fazla satış gerçekleştirecek. Samsung’un orta segment ile gelirine gelir kattığı bu dönemde, iPhone SE, rakibine soğuk terler döktürerek 2020’nin en fazla satan akıllı telefonu unvanını eline alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone SE

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