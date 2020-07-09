Apple bu yıl sapları küçültecek

Pro modeli ile kulaklığın saplarını küçülten Apple’ın bunu 3. nesil AirPods‘ta da uygulayacağı söyleniyor. Daha küçük saplar ile karşımıza çıkacak olan Apple, ses ve bağlantı konusunda da iyileştirmeler yapacak. Ana model gibi tam anlamıyla kulak içi olmayacak olan yeni modelin, Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

APPLE BU KEZ BEYAZDAN VAZGEÇEBİLİR

Fiyatı konusunda yine 169 dolar fiyat bandını tercih edecek olan Cupertinolu teknoloji devi, bu sefer beyaz renginden başka renk seçeneklerine de yer verebilir. Uzun zamandır beklenen siyah rengini hala kullanmayan Apple beyazdan 2020’nin sonunda vazgeçecek gibi görünüyor.

iOS, iPadOS, macOS ve tvOS ile tam uyumlu bir şekilde çalışan Apple’ın kablosuz kulaklıkları, yeni modelleri ile gecikme sürelerinde de iyileştirmeler yapacak. Bu sayede PUBG Mobile, Fortnite ve Call of Duty: Mobile gibi rekabetçi oyunlarda daha iyi bir deneyim sunulacak.

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