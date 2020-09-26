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Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

iPhone 12 şarj kablosu artık eskisi gibi kolayca kopmayacak gibi görünüyor.

Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor

Apple’ın Ekim ayının ikinci haftasında koronavirüsten dolayı ertelediği iPhone 12 etkinliğini düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerini tanıtacak olan Apple, bir ilke de imza atacak. iPhone 12 şarj kablosu yıllar sonra değişecek.

iPhone 5 ile Lightning sokete geçen ve 2020 yılında bile hala Lightning kullanan Apple, kablolarının çok kolay kopmasından dolayı eleştiri alıyordu. Cupertinolu firma bu yıl örgü şeklinde bir kablo kullanacak. Yine Lightning bağlantısı ile gelecek olan bu kablo, bir önceki kablolara göre daha dayanıklı olacak.

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Bir ucu Lightning diğer ucu Type-C olacak olan kablo iPhone 12’nin kutusundan çıkan tek aksesuar olacak. Yani 15.000 TL verip 12 Pro Max bile alsanız, şarj adaptörü ve 3.5mm Lightning kulaklık için ayrı ücret ödemeniz gerekecek.

Apple bu durumu dünyada atık birikmemesi ve geri dönüştürülebilir ürünlerin yaygınlaşması için şarj adaptörünü artık çok daha az üreteceğiz şeklinde açıklıyor. Doğayı koruyoruz ayağına ekstradan aksesuar satıp, kutu içeriğinden bile kar edecek olan Apple, bu hamlesi ile eleştiri alamayacak. Çünkü maksat “doğayı korumak” olacak.

Apple’ın bu mottosu bir bakıma doğru. Artık her evde iyi kötü bir şarj adaptörü bulunuyor. Ancak! Apple bu noktada diğer firmalar gibi adaptör ayırt etmemezlik yapmayacak. Yine Apple lisanslı adaptörler iPhone’u daha sağlıklı şarj edecek…

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