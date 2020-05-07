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Apple bunu beğendi: Volvo otomobilleri için LiDAR'ı seçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Volvo Apple'ın izinden gitti. Apple'ın iPad Pro 2020 modellerinde kullandığı LiDAR tarayıcı, Volvo'nun otomobilleri için ilham kaynağı oldu. Volvo Cars bu kapsamda bir iş birliği anlaşması bile yaptı.

Apple bunu beğendi: Volvo otomobilleri için LiDAR'ı seçti!

LiDAR tarayıcı bundan çok değil birkaç ay öncesine kadar çok bilinen bir isim değildi. Apple'ın yeni iPad Pro modelleri ile birlikte LiDAR tarayıcı adını daha fazla duymaya başladık. LiDAR tarayıcılar basitçe anlatmak gerekirse milyonlarca lazer ışığı yollayarak, nesnelerin nerede olduklarını ve uzaklıklarını belirliyor. Apple tarayıcının tam da bu konudaki başarılı sonuçları nedeniyle geleceğin ürünlerinde LiDAR tarayıcı kullanmayı planlıyor. Fakat Apple bu konuda yalnız değil, onunla birlikte LiDAR tarayıcıları kullanmak isteyen bir şirket daha var, o da Volvo.

VOLVO VE LUMİNAR OTOMOBİLLERİ LİDAR TARAYICILARLA DONATACAK

Volvo Cars, teknoloji firması Luminar ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Luminar firması, LiDAR tarayıcı ve diğer algılama teknolojileri konusunda uzman bir şirket. Bu anlaşma kapsamında Luminar, Volvo'nun otonom araçlarına LiDAR tarayıcılarla hayat verecek. Trafikte kendi kendilerine sürüş yapacak otomobiller, Luminar'ın LiDAR sensörlerinden faydalanarak hangi nesnenin, nerede, nasıl hareket ettiğini anlık olarak haritalandırabilecek. Böylece otonom sürüş daha güvenli bir hale getirilecek.

Volvo LiDAR

İLK MEYVESİ 2022'DE

Volvo ile Luminar'ın yaptığı anlaşma ilk olarak 2022 yılında meyvesini verecek. Volvo'nun 2022 yılında üretmeye başlayacağı SPA2 platformlu otomobiller, Luminar'ın LiDAR tarayıcılı sensörleriyle donatılacak. Bu otomobillerin yazılımları tıpkı akıllı telefonlara gelen yazılım güncellemeleri gibi otomatik olarak güncellenecek. Bu özellik seçili olduğunda ise Otoyol Pilotu özelliği devreye girecek ve otomobil kendi kendine yol katetmeye başlayacak.

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