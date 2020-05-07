Apple bunu beğendi: Volvo otomobilleri için LiDAR'ı seçti!

LiDAR tarayıcı bundan çok değil birkaç ay öncesine kadar çok bilinen bir isim değildi. Apple'ın yeni iPad Pro modelleri ile birlikte LiDAR tarayıcı adını daha fazla duymaya başladık. LiDAR tarayıcılar basitçe anlatmak gerekirse milyonlarca lazer ışığı yollayarak, nesnelerin nerede olduklarını ve uzaklıklarını belirliyor. Apple tarayıcının tam da bu konudaki başarılı sonuçları nedeniyle geleceğin ürünlerinde LiDAR tarayıcı kullanmayı planlıyor. Fakat Apple bu konuda yalnız değil, onunla birlikte LiDAR tarayıcıları kullanmak isteyen bir şirket daha var, o da Volvo.

VOLVO VE LUMİNAR OTOMOBİLLERİ LİDAR TARAYICILARLA DONATACAK

Volvo Cars, teknoloji firması Luminar ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Luminar firması, LiDAR tarayıcı ve diğer algılama teknolojileri konusunda uzman bir şirket. Bu anlaşma kapsamında Luminar, Volvo'nun otonom araçlarına LiDAR tarayıcılarla hayat verecek. Trafikte kendi kendilerine sürüş yapacak otomobiller, Luminar'ın LiDAR sensörlerinden faydalanarak hangi nesnenin, nerede, nasıl hareket ettiğini anlık olarak haritalandırabilecek. Böylece otonom sürüş daha güvenli bir hale getirilecek.