Apple bunu yapan ilk müzik akış hizmeti olacak

Apple Music platformunda zaten binlerce DJ karışımı var ve servis her zaman daha fazlasını eklediğini söylüyor. Şirket şimdiden, Tomorrowland’in 2020 ve 2021 dijital festivallerinden Black Music Month ve Pride için mix’ler için kolları sıvadı. Bu yeni sistem sayesinde, aralarından seçim yapabileceğiniz daha pek çok şey mix seçeneği elde edeceksiniz.

Bu Cuma gününden itibaren !K7’nin DJ-Kicks arşivi yayına açılacak. Alesso, Charlotte de Witte, David Guetta, Diplo, Major Lazer, Martin Garrix, The Chainsmokers, Tiësto ve daha fazla platformda yayınlanacak.

Apple Music‘te dinleyicilerin arşivlenmiş miksleri ve canlı performansları yayınlayabilecekleri özel bir merkez olacak. 2016 yılında da şirket lisanssız müzikleri Apple Music platformuna getirmek için Dubset ile çalışmaya başlamıştı. Apple’ın yeni Shazam tabanlı kurulumu ise bir miksin tüm parçalarını Apple Music’in 75 milyon şarkılık kitaplığıyla karşılaştırıyor.

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