Apple Business Essentials, işletmelerin dikkatini çekecek

Böylece iş dünyasının yeniden şekillenme ihtimali var. Hizmetten kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle neden ortaya çıktığına bakalım. Uzaktan çalışma ve ofisteki işleri düzenleme yeni iş dünyasının temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.

APPLE'DAN İŞ DÜNYASINA YENİ SERVİS

Apple bu temel gündem maddeleri için yeni bir hizmet sağlamak istiyordu. Microsoft başta olmak üzere neredeyse tüm şirketler bu tür hizmetler vermek için adeta yarışır hale geldi. Apple bu yarışa küçük işletmeleri de dahil ederek katıldı. 500 çalışana kadar olan küçük işletmeler bu hizmetlerden yararlanacak.

Bu servis Apple ürünlerine odaklanıyor ve çok daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak istiyor. Böylece şirket iş dünyasında kendi isminden sıkça bahsettirmek istiyor. Microsoft ve Google özellikle iş dünyası için çok fazla girişim başlatmıştı. Şimdi ise Apple güçlenmeye başladı.

Bu servis Webex ve Word gibi uygulamalara pratik bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak. Ayrıca şirket içerisinde tüm işlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasına katkı sunacak. ABD’de küçük bir işletme grubu tarafından kullanılarak başlanan bu servis tüm ülkelere yaygınlaşacak. Şimdilik her bir çalışan için 2,99 dolar fiyat isteniyor.

Genellikle şirketler yerel fiyatlandırmalara önem veriyor. Muhtemelen Apple, Türkiye için daha uygun bir fiyat çıkaracaktır. Peki siz geliştirilen bu yeni servis hakkında ne düşünüyorsunuz?

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