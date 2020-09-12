Apple büyük tazminat ödeyebilir

Facebook ve Apple savaşı Avrupa Birliği Komisyonu’na kadar gitti ve durum giderek daha fazla kötüleşiyor. Şu anda neredeyse bütün büyük uygulama şirketleri Apple ile kavgalı konumda. Hatta bunlar içerisinde devasa oyun platformları bile var. Dijital Hizmetler Kanunu (DSA) ile dava açan Facebook, kendisine büyük haksızlık yapıldığını söylüyor.

Facebook tarafından verilen en bariz örnek Facebook Gaming oldu. Bu uygulama normal şartlarda bulut tabanlı oynanan bir sisteme sahip. Teknoloji devi Apple, Facebook’un bu uygulamasını, uygulama üzerinden bulut tabanlı oyunları oynayabilme özelliği bitinceye kadar engelledi.

Facebook şirketi ayrıca, Apple’ın kullanıcıların uygulama içi reklamlarını takip özelliğinin de gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti ve konuyu sorgulatmak istedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada; uygulama politikaları, reklamlar, uygulama içi ödemeler, oyun uygulamaları, giriş araçları gibi alanlarda Apple ile büyük sorun yaşandığı söylendi. Bu durum, diğer geliştiriciler tarafından da doğrulandı. Zaten herkesin şirketi şikayet etme nedeni de daha çok buydu. Apple bu nedenle büyük tazminat ödeyebilir.