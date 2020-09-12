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Apple büyük tazminat ödeyebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Herkesin uzun bir süredir beklediği Facebook ve Apple savaşı kesin olarak başladı. Herkesin gözünü mahkemeden çıkacak karara çevirdi. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Apple büyük tazminat ödeyebilir

Facebook ve Apple savaşı Avrupa Birliği Komisyonu’na kadar gitti ve durum giderek daha fazla kötüleşiyor. Şu anda neredeyse bütün büyük uygulama şirketleri Apple ile kavgalı konumda. Hatta bunlar içerisinde devasa oyun platformları bile var. Dijital Hizmetler Kanunu (DSA) ile dava açan Facebook, kendisine büyük haksızlık yapıldığını söylüyor.

Facebook tarafından verilen en bariz örnek Facebook Gaming oldu. Bu uygulama normal şartlarda bulut tabanlı oynanan bir sisteme sahip. Teknoloji devi Apple, Facebook’un bu uygulamasını, uygulama üzerinden bulut tabanlı oyunları oynayabilme özelliği bitinceye kadar engelledi.

Facebook şirketi ayrıca, Apple’ın kullanıcıların uygulama içi reklamlarını takip özelliğinin de gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti ve konuyu sorgulatmak istedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada; uygulama politikaları, reklamlar, uygulama içi ödemeler, oyun uygulamaları, giriş araçları gibi alanlarda Apple ile büyük sorun yaşandığı söylendi. Bu durum, diğer geliştiriciler tarafından da doğrulandı. Zaten herkesin şirketi şikayet etme nedeni de daha çok buydu. Apple bu nedenle büyük tazminat ödeyebilir.

Apple’ın gelirlerinin önemli bir kısmı mağaza alışverişlerinin komisyonlarından oluşmaktadır ve bu durum Facebook şirketinin elini büyük ölçüde güçlendiriyor. Apple ile ortaya çıkan bu sorun muhtemelen daha fazla büyüyecek. Sizce bu savaşta kazanan kim olacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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