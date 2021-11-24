Apple çalışanlara önemli bir özgürlük sunacak

Ortaya çıkan son detaylara göre Apple maaşlar ve iş koşulları hakkında şirket çalışanlarının konuşabileceğini söyledi. Normalde bu tür konular şirket içi gizli bilgiler olarak görülebiliyor. Elbette burada tamamen katı bir gizlilikten bahsetmek mümkün değil. Bunun yerine daha çok tercih edilmiyor diyebiliriz.

Birçok çalışan şirket ile problem yaşamamak için bu konulara dikkat ediyor. Maaşlar ve iş koşulları Apple çalışanları tarafından pek dile getirilmiyor.

Tim Cook tarafından Apple çalışanlarına gönderilen mesajda iş ve maaş konusunda konuşmalarında herhangi bir sakınca olmadığı ifade edildi. Apple kendi çalışanlarına böylece özgürlük sunmak istiyor.

Bazı markaların ise çalışanlarını böyle bir özgürlükten mahrum bıraktığı öne sürülüyor.

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