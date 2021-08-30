Apple, çalışanlarından farklı iddialarla boğuşuyor

Apple Workers Twitter hesabına göre, şirketle ilgili kötü anılara sahip çalışanların çoğu, California Adil İstihdam ve Barınma Departmanı (DFEH) gibi harici bir yetkiliye nasıl şikayette bulunabilecekleri hakkında bilgi istiyor.

Dahası, grup konuştuğu kişilerin yarısından fazlasının hikayeleri hakkında medyayla nasıl iletişime geçileceği konusunda bilgi ve rehberlik istediğini söylüyor. Şikayetler hakkında “Neredeyse herkes hikayelerinin saygıyla ve anonim olarak paylaşılmasına izin verdi” ifadeleri kullanıldı.

Apple çalışanları, bu hikayeleri önümüzdeki hafta herkese açık olarak paylaşmaya başlamayı planlıyor, ancak konuyla ilgili cuma günü bir önizleme sunuldu.

Birçok olayda ana hat Apple’ın İnsan Kaynakları departmanı. Çalışanlar bu departman tarafından görmezden gelindiklerini iddia ediyor. Şirket ayrıca güvenli olmayan çalışma koşulları, cinsiyetçilik ve düşmanca bir ofis ortamı gibi şikayetlerle de meşgul.

Çalışanlar bir websitesibde, “Buna başvurdum çünkü dahili olarak denediğim her şey başarısız oldu” ifadelerini kullandı. Haber ilk çıktığında Apple, “Olumlu ve kapsayıcı bir iş yeri yaratmaya ve sürdürmeye derinden bağlıyız ve her zaman derinden kararlıyız” ifadeleriyle kendini savundu. Şirketimizde çalışan herkesin mahremiyetine saygı duyuyoruz.” ifadeleri eklendi.

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