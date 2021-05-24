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Apple çalışanlarından Filistin çağrısı

24.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple çalışanları Filistin konusunda tek bir açıklama yapmıyordu. Fakat ilk defa bu konuda sessizliklerini bozdular. Hadi gelin bu konuda ne tür bir açıklama yaptıklarına diğer detaylara birlikte göz atalım.

Apple çalışanlarından Filistin çağrısı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Apple her geçen yıl daha fazla büyüyor. Akıllı telefon ve MacBook üretimleri dışında bugünlerde işlemci alanında bile söz sahibi olmaya başladılar. Hisse senetlerine bakıldığında yine benzer bir yükselişin olduğu görülüyor. Kısacası Apple dünyanın en değerli markası olma gücünü korumaya devam ediyor.

Bu tür şirketler tarafından yapılan açıklamalar genellikle son derece önemli. Eğer dünyanın en büyük teknoloji markalarından bir tanesiyseniz toplumsal olaylara karşı duyarlı olmanız beklenir. Ancak Apple bu konuda tamamen sessiz kalmayı tercih ediyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan Filistinİsrail gerilimi açıklaması beklenen olaylardandı.

APPLE MÜSLÜMANLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Apple markası içerisinde çalışan kişiler için bir dernek kuruldu. Ancak bu dernek herkesi kapsamıyor. Apple Müslümanlar Derneği olarak bilinen bu dernek firma içerisinde aktif bir konuma sahip. Ortadoğu’da devam eden gerilimler nedeniyle bu dernek önemli bir açıklama yaptı.

Apple Müslümanlar Derneği tarafından yapılan açıklamalarda üzgün ve öfkeli oldukları ifade edildi. Kendilerinin hayal kırıklığına uğradıklarını da eklediler. Dernek ayrıca, "Apple, Birleşmiş Milletler'in belirlediği gibi, şu anda milyonlarca Filistinlinin yasadışı bir işgal altında olduğunu açıkça ortaya koymalı." ifadelerini kullanmış durumda. Yani Apple'dan konu hakkında bir açıklama bekleniyor.

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Eleştiriler sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda Asya ülkelerinde yaşanan etnik çatışmalara karşı Apple firmasının çekingen davranması da eleştirildi. Şimdilik buna karşı herhangi bir yetkiliden açıklama gelmedi. Peki sizce Apple bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapmalı?

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Anahtar Kelimeler:
Apple Filistin İsrail
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