Apple çalışanlarından Filistin çağrısı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Apple her geçen yıl daha fazla büyüyor. Akıllı telefon ve MacBook üretimleri dışında bugünlerde işlemci alanında bile söz sahibi olmaya başladılar. Hisse senetlerine bakıldığında yine benzer bir yükselişin olduğu görülüyor. Kısacası Apple dünyanın en değerli markası olma gücünü korumaya devam ediyor.

Bu tür şirketler tarafından yapılan açıklamalar genellikle son derece önemli. Eğer dünyanın en büyük teknoloji markalarından bir tanesiyseniz toplumsal olaylara karşı duyarlı olmanız beklenir. Ancak Apple bu konuda tamamen sessiz kalmayı tercih ediyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan Filistin – İsrail gerilimi açıklaması beklenen olaylardandı.

APPLE MÜSLÜMANLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Apple markası içerisinde çalışan kişiler için bir dernek kuruldu. Ancak bu dernek herkesi kapsamıyor. Apple Müslümanlar Derneği olarak bilinen bu dernek firma içerisinde aktif bir konuma sahip. Ortadoğu’da devam eden gerilimler nedeniyle bu dernek önemli bir açıklama yaptı.

Apple Müslümanlar Derneği tarafından yapılan açıklamalarda üzgün ve öfkeli oldukları ifade edildi. Kendilerinin hayal kırıklığına uğradıklarını da eklediler. Dernek ayrıca, "Apple, Birleşmiş Milletler'in belirlediği gibi, şu anda milyonlarca Filistinlinin yasadışı bir işgal altında olduğunu açıkça ortaya koymalı." ifadelerini kullanmış durumda. Yani Apple'dan konu hakkında bir açıklama bekleniyor.