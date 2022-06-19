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Apple çalışanlarından sendika için oy

19.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Maryland eyaletinde bir Apple mağazası çalışanları sendikalaşma yönünde oy kullandı. Böylece ilk defa bir Apple mağazası çalışanları sendikalaşma lehinde karar almış oldu.

Apple çalışanlarından sendika için oy

Amerika’da sendikalaşma Avrupa ülkelerindeki kadar yaygın değil.

Maryland eyaletinin Towson bölgesindeki Apple mağazasındaki oylamada ise 65 çalışan lehte, 33 çalışan da karşı oy kullandı.

SADECE ONLAR SOMUT ADIM ATABİLDİ

Bu yıl üç Apple mağazası sendikalaşma için adım attı ancak ancak şu ana kadar sadece Towson’daki mağaza çalışanları bu yönde somut adım atmış oldu.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre de Apple sendikalaşma konusunda uzman bir avukatlık şirketiyle çalışanları sendikadan caydırmak için çalışmaya başladı.

Şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

Towson mağazasındaki karar Amerika’da son dönemde sendikalaşma çabalarının en son örneği.

Aralık ayında New York’taki Starbucks çalışanları son on yıllardaki ilk sendikalarını kurdular.

Nisan ayında New York’ta Amazon şirketinin depo çalışanları sendikalaşma yönünde oy kullandı. Amazon yapılan seçime itiraz ediyor ve tekrarlanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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