Apple Card'a rakip çıktı: Huawei Card duyuruldu!

Kredi kartları da gelişen teknoloji ile birlikte değişmeye başladı. Bu anlamda ilk temeli Apple attı. Apple, kullanıcılara bazı avantajlar sunan ve iade alınabilen kartı Apple Card ile bu sektöre giriş yaptı. Apple'ın kredi kartının en önemli özelliklerinden biri diğer kredi kartlarından hiç olmadığı kadar dijital olmasıydı. Bu yeni bir devrimi temsil ediyordu. Apple'ın ardından birkaç firmanın daha kendisine ait kredi kartı üreteceği konuşuluyordu. Nitekim o firmalardan ilki Huawei oldu. Huawei Card artık hiç olmadığı kadar gerçek.

HUAWEİ CARD TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Huawei Card Vision X65 akıllı televizyonunu tanıttığı etkinlikte sahne aldı. Huawei CEO'su Richard Yu'nun tanıttığı Huawei Card, müşterilere çeşitli avantajlar sunacak. Bunun için Çin'in kart işlem şirketi UnionPay ile iş birliği yapan Huawei, kartı kullanan müşterilerine hem fiziksel hem de sanal kullanım sunacak. Böylece Huawei Card, Apple Card gibi hem dijital ortamlarda hem de fiziksel cihazlarda kullanılabilecek. Kartın özellikleri bununla da sınırlı değil.