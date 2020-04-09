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Apple Card'a rakip çıktı: Huawei Card duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Huawei, Apple Card benzeri kredi kartı Huawei Card'ı tanıttı. Vision X65 akıllı televizyonunu tanıttığı etkinlikte Huawei Card'ı da görücüye çıkartan Huawei, müşterilere çeşitli avantajlar sağlamayı vadediyor.

Apple Card'a rakip çıktı: Huawei Card duyuruldu!

Kredi kartları da gelişen teknoloji ile birlikte değişmeye başladı. Bu anlamda ilk temeli Apple attı. Apple, kullanıcılara bazı avantajlar sunan ve iade alınabilen kartı Apple Card ile bu sektöre giriş yaptı. Apple'ın kredi kartının en önemli özelliklerinden biri diğer kredi kartlarından hiç olmadığı kadar dijital olmasıydı. Bu yeni bir devrimi temsil ediyordu. Apple'ın ardından birkaç firmanın daha kendisine ait kredi kartı üreteceği konuşuluyordu. Nitekim o firmalardan ilki Huawei oldu. Huawei Card artık hiç olmadığı kadar gerçek.

HUAWEİ CARD TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Huawei Card Vision X65 akıllı televizyonunu tanıttığı etkinlikte sahne aldı. Huawei CEO'su Richard Yu'nun tanıttığı Huawei Card, müşterilere çeşitli avantajlar sunacak. Bunun için Çin'in kart işlem şirketi UnionPay ile iş birliği yapan Huawei, kartı kullanan müşterilerine hem fiziksel hem de sanal kullanım sunacak. Böylece Huawei Card, Apple Card gibi hem dijital ortamlarda hem de fiziksel cihazlarda kullanılabilecek. Kartın özellikleri bununla da sınırlı değil.

Huawei Card

MÜŞTERİLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bir kredi kartı ürettikten sonra en önemli unsur insanları bu kredi kartını kullanmaya teşvik etmek olsa gerek. Huawei de bu anlamda insanları kendi bünyesine çekecek bazı teşviklere ev sahipliği yapıyor. Huawei tarafından aktarılan bilgilere göre, Huawei Card kullanan kişiler ilk iki yıl boyunca kredi kartı kullanımı için hiçbir ek ücret ödemeyecek. Bunun dışında müşteriler yapılan bazı harcamaların belirli bir miktarını iskonto olarak geri alabilecek. Huawei'nin ekosistemine de tam entegre edilecek olan kart, Huawei Pay ile yapılacak ödemelerde de iade avantajları sunacak.

Huawei Card'ın ne zaman kullanıma sunulacağı ise açıklanmadı.

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Huawei Huawei Card kredi kartı Apple Apple Card

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