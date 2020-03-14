Apple CEO'su Tim Cook açıkladı! Mağazalar iki hafta kapalı olacak

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile ilgili bir açıklama da Apple’ın CEO’su Tim Cook'tan geldi. Cook yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı. CEO, mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti.

Ayrıca, Cook, şirketin koronavirüs araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağını, virüs nedeniyle Çin’de

kapanan mağazalarının açılacağını belirtti.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ — Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020



