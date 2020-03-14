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Apple CEO'su Tim Cook açıkladı! Mağazalar iki hafta kapalı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Apple'ın CEO'su Tim Cook koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook açıkladı! Mağazalar iki hafta kapalı olacak

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile ilgili bir açıklama da Apple’ın CEO’su Tim Cook'tan geldi. Cook yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı. CEO, mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti.

Ayrıca, Cook, şirketin koronavirüs araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağını, virüs nedeniyle Çin’de
kapanan mağazalarının açılacağını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook koronavirüs

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