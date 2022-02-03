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  4. Apple CEO'su Tim Cook için ilginç önlem! Evinin etrafına "görünmez duvar" örüldü

Apple CEO'su Tim Cook için ilginç önlem! Evinin etrafına "görünmez duvar" örüldü

03.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook'a tehdit edici, rahatsız edici ve cinsel içerikli e-postalar gönderip ikizlerinin babası olduğunu iddia eden saplantılı hayran Julia Lee Choi'e Cook'un evinden uzak durması için ceza verilmişti. Choi'nin ceza alması sonrası Cook'un evinin dev bir dijital duvarla gizlendiği fark edildi.

Apple CEO'su Tim Cook için ilginç önlem! Evinin etrafına "görünmez duvar" örüldü

Apple CEO'su Tim Cook son zamanlarda yeni bir iPhone veya iPad açıklaması ile değil, saplantılı bir hayranı nedeniyle manşetlerde yer almaya başlamıştı. ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Julia Lee Choi isimli 45 yaşındaki bir kadının, Apple CEO'su Tim Cook'a ikizlerinin babası olduğunu iddia eden, hatta onu ölümle tehdit eden yüzlerce e-posta gönderdiği tespit edilmişti. Kendisine "Julia Lee Cook" da diyen saplantılı kadına Cook'un evinden uzak durması için uzaklaştırma cezası verilmişti. Ancak Apple'ın CEO Cook'u korumak maksadıyla yeni bir önlem aldığı görüldü.

TIM COOK'UN EVİNE DİJİTAL DUVARLI ÖNLEM

Apple, CEO Tim Cook'u bulmak için Virginia'dan California'ya binlerce yol kat eden ve silahı olan Julia Lee Choi tarafından hedef alındıktan sonra, Cook'un evini gizlemek için Haritalar uygulamasına görünmez bir duvar inşa etti.

Google Maps

Cook'un California'daki 2,5 milyon sterlinlik evi şimdi hem Apple Haritalar'da hem de Google Haritalar'da pikselleşmiş bir şekilde görünüyor.

Google Maps-1

NE OLMUŞTU?

45 yaşındaki Julia Lee Choi, 2020’nin son günlerinde Cook hakkında tweet atmaya başlamış ve onun eşi olduğunu hatta çocuklarının babası olduğunu iddia etmişti. Tim Cook ise 2014 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Apple CEO’su Tim Cook'a saplantısı olduğu ortaya çıktı! "İkizlerimin babası Cook" diyen Julia Lee Choi'ye ceza kararıApple CEO’su Tim Cook'a saplantısı olduğu ortaya çıktı! "İkizlerimin babası Cook" diyen Julia Lee Choi'ye ceza kararı

Kendisini Julia Lee Cook olarak adlandıran Choi, Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'ya "Kocam Tim Cook'u mümkün olan en kısa sürede takip etmeyi bırakmalısın" mesajı da göndermişti. Ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai’yi de hedef almıştı.

Belgelere göre, kadının Ekim’den Kasım 2020’ye kadar Cook’a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdiği, çok kez onu ölümle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Cook'un avukatı tarafından "tehdit edici ve son derece rahatsız edici" olarak tanımlanan bazı mesajların ise cinsel içerikli olduğu ifade edilmişti.

Cook’un avukatları, kadının Cook’a 3 Kasım 2020 yılında dolu bir mühimmat fotoğrafı gönderdiğini ve onu ölümle tehdit ettiğini söylemişti. Söz konusu e-posta’da “Seni uyardım ama dinlemedin. Seni affetmeyeceğim.” yazdığı da aktarılmıştı. Öte yandan kadının Cook saplantısından dolayı sahte şirketler açtığı da belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook
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