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Apple CEO'su Tim Cook: M1 işlemcili Mac'ler Intel tabanlı modellerden daha fazla sattı

21.04.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın ARM tabanlı ilk Apple Silicon işlemcisi M1 ile yüzü gülüyor gibi görünüyor. Apple CEO'su Tim Cook'a göre, M1 işlemcilerle desteklenen Mac bilgisayarları, satışlarda Intel işlemcili Mac bilgisayarlardan daha iyi performans gösteriyor. Yani, M1'li Mac'ler, satışlarda Intel'li Mac'leri geride bırakmış durumda.

Apple CEO'su Tim Cook: M1 işlemcili Mac'ler Intel tabanlı modellerden daha fazla sattı

Apple dün M1 işlemcili 24 inçlik iMac modelini de tanıtarak, M1'li ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. Böylece M1 işlemci Apple ekosistemine iyiden iyiye yayılmaya başladı. Daha önce M1 işlemcili Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro modellerini tanıtan Apple, görünüşe bakılırsa M1'li Mac'lerin satışından gayet memnun.

APPLE M1'Lİ MAC MODELLERİ INTEL'Lİ MODELLERİ GEÇTİ

Apple CEO'su Tim Cook'a göre M1 destekli dört Mac modeli, satış açısından kendi serisinde yer alan beş Intel destekli modelden daha iyi performans sunuyor. Yani henüz kasım ayında piyasaya sürülmesine rağmen, M1 destekli MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini satışları artık Mac satışlarının çoğunu temsil ediyor.

Apple M1 Mac'ler

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APPLE 1 YILDA İLERLEME KAYDETTİ

Apple, Apple Silicon işlemcisi için ilk duyurusunu iOS 14'ün tanıtıldığı haziran ayındaki WWDC 2020'de yapmıştı. Duyurunun üzerinden daha 1 yıl geçmeden, Apple'ın M1 işlemcili modellerinin satış açısından Intel modellerini geride bırakması dikkat çekici bir detay olarak görülüyor.

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Apple
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