Apple CEO'su Tim Cook'tan George Floyd mektubu!

ABD'de yaşanan olaylar Dünya gündemini tamamen değiştirdi. George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan süreç, ABD'nin birçok eyaletinde ve birçok şehrinde başlayan protestolara dönüştü. Apple Store mağazaları dahil birçok mağaza, protestocular tarafından yağmalandı. George Floyd'un öldürülmesinin ardından bir mesaj yayınlayan yağlamalanan Apple Store mağazalarının başındaki isim CEO Tim Cook, bugün daha kapsamlı ve daha anlamlı bir mektup ile tekrar düşüncelerini paylaştı.

'İNSANLARIN KALBİNDE BİR ACI VAR'

Apple CEO'su Tim Cook, ''Apple resmi sitesi üzerinden yayınlanan mektubunda yaşananlar için ''Şu anda, milletimizin ruhunda ve milyonlarca insanın kalbinde derinlemesine kazınmış bir acı var.'' dedi. Herkesin bir arada kalarak, ırkçılığa karşı mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Tim Cook, anlamsız ölüm olarak nitelendirdiği olay karşısında birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha vurguladı.

RENK AYRIMI HALA DEVAM EDİYOR

ABD yasalarının değişmesine rağmen günümüzde hala renk ayrımının devam ettiğine dikkat çeken Cook, insanların günlük yaşamlarında korktuklarını bunun da toplumu etkilediğini belirtti ve ekledi; ''Bu ülkeye sevgi, emek ve hayat veren her insana özgürlüğü garanti edemezsek, kutlamaya değer hiçbir toplumumuz olamaz.''