Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!

Apple Car adında sürücüsüz bir otomobile yönelik söylentiler gün geçtikçe güçleniyor. Bu noktada analistler, Apple'ın önümüzdeki yıllarda bir sürücüsüz otomobil piyasaya süreceğini iddia ediyorlar. Apple ise her zaman yaptığı gibi bu konuda ağzını sımsıkı tutuyor ve hiçbir şekilde bilgi paylaşmıyor. Fakat basına yansıyanlar, firmanın çeşitli üreticilerle görüşme yaptığını gösteriyor. Şirketin CEO'su Tim Cook ise bu konudaki önemli açıklamaları bir podcast aracılığıyla yaptı.

'APPLE'IN NE YAPTIĞINI GÖRECEĞİZ'

CNBC'nin haberine göre, otonom arabaları bir robot olarak tanımlayan Tim Cook, otonomi ile yapılabilecek pek çok şeyin olduğunu vurgulayarak, ''Apple’ın ne yaptığını göreceğiz'' dedi. Cook Apple içinde pek çok şeyi araştırdıklarını ve birçoğunun asla gün yüzüne çıkmadığını söyledi. Apple’ın bir araba veya bir arabanın içindeki teknoloji üzerinde çalışıp çalışmadığı sorulduğunda Cook yorum yapmayı reddetti.

APPLE TESLA'YA RAKİP OLABİLİR

Tim Cook, ''Donanım, yazılım ve servisleri entegre etmeyi ve bunların kesişme noktalarını bulmayı seviyoruz çünkü sihrin burada gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve bu yüzden yapmayı sevdiğimiz şey bu. Ve bunun etrafındaki temel teknolojiye sahip olmayı seviyoruz'' ifadesini kullandı. Cook kaçamak cevaplar verse de Apple üretimi bir otonom araç, şirketi kendi otonom özelliklerini sunan Tesla’ya rakip olarak konumlandırabilir.

