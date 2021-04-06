HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!

Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!

06.04.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook, gerçekleştirilen bir röportajda, Elon Musk ve Tesla hakkında övgü dolu sözler söylerken, aynı zamanda sürücüsüz otomobillere de değindi. Apple Car adında sürücüsüz bir otomobil üretmesi beklenen şirketin CEO'su, otonom arabaları bir robot olarak tanımladı.

Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!

Apple Car adında sürücüsüz bir otomobile yönelik söylentiler gün geçtikçe güçleniyor. Bu noktada analistler, Apple'ın önümüzdeki yıllarda bir sürücüsüz otomobil piyasaya süreceğini iddia ediyorlar. Apple ise her zaman yaptığı gibi bu konuda ağzını sımsıkı tutuyor ve hiçbir şekilde bilgi paylaşmıyor. Fakat basına yansıyanlar, firmanın çeşitli üreticilerle görüşme yaptığını gösteriyor. Şirketin CEO'su Tim Cook ise bu konudaki önemli açıklamaları bir podcast aracılığıyla yaptı.

'APPLE'IN NE YAPTIĞINI GÖRECEĞİZ'

CNBC'nin haberine göre, otonom arabaları bir robot olarak tanımlayan Tim Cook, otonomi ile yapılabilecek pek çok şeyin olduğunu vurgulayarak, ''Apple’ın ne yaptığını göreceğiz'' dedi. Cook Apple içinde pek çok şeyi araştırdıklarını ve birçoğunun asla gün yüzüne çıkmadığını söyledi. Apple’ın bir araba veya bir arabanın içindeki teknoloji üzerinde çalışıp çalışmadığı sorulduğunda Cook yorum yapmayı reddetti.

Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması

Yeni nesil Apple TV 120 Hz yenileme hızına destek verebilir!Yeni nesil Apple TV 120 Hz yenileme hızına destek verebilir!

APPLE TESLA'YA RAKİP OLABİLİR

Tim Cook, ''Donanım, yazılım ve servisleri entegre etmeyi ve bunların kesişme noktalarını bulmayı seviyoruz çünkü sihrin burada gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve bu yüzden yapmayı sevdiğimiz şey bu. Ve bunun etrafındaki temel teknolojiye sahip olmayı seviyoruz'' ifadesini kullandı. Cook kaçamak cevaplar verse de Apple üretimi bir otonom araç, şirketi kendi otonom özelliklerini sunan Tesla’ya rakip olarak konumlandırabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Apple üretiyor! Akıcı arayüze sahip yeni nesli yoldaApple üretiyor! Akıcı arayüze sahip yeni nesli yolda
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

BTK Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi talep etti!

BTK Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi talep etti!

Yeni nesil Apple TV 120 Hz yenileme hızına destek verebilir!

Apple üretiyor! Akıcı arayüze sahip yeni nesli yolda

Oracle ve Google'ın Android davası sona erdi!

İki dünya devinin davası sona erdi! 10 yıldır sürüyordu

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.