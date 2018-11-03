Apple CEO’su Türkiye’den memnun değil

Türkiye’de yaşanan kur dalgalanmasını fırsata çeviren Apple, iPhone fiyatlarını bir anda 8.000 TL‘ye kadar çıkarmıştı. iMac ve MacBook Pro satın almanın hayal olduğu Türkiye’de, Apple ürünlerine olan ilgi fiyatlardan dolayı haliyle azalmıştı. Bugün 2018’in 3. çeyrek mali raporlarını açıklayan Apple, ülkemizden memnun olmadığını dile getirdi.
Tim Cook neden memnun değil?
Apple’ın CEO’su T. Cook, Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya gibi gelişmekte olan pazarlarda bir sıkıntı olduğunu açıkladı. Ekonomiden dolayı Apple’ın bu pazarlarda hedeflediği geliri elde edemeyeceklerinin altını çizen Tim Cook’un henüz nasıl bir politika izleyeceği bilinmiyor.
Doların 7 TL‘ye dayanmasının ardından zam yapan ancak 5.5 TL seviyelerine gerilemesinden sonra indirim yapan Apple, hala ulaşılabilir fiyat seviyelerinde maalesef ki değil. Umarız Apple ülkemiz için yeni bir fiyatlandırma politikası uygular.
Aksi durumda iPhone Xs Max’in Türkiye fiyatı 10.000 TL seviyelerine çıkacak. Bir telefona 10.000 TL vermenin mantıksız olacağı için Apple yine Türkiye’deki gelirlerinden memnun olmayacaktır.
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