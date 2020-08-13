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Apple, Çin’in navigasyon sistemlerini kullanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Apple, Çin navigasyon verileri ile alakalı “iPhone 11 modelleri, konum veri sisteminin bir parçası olarak BeiDou kullanıyor” dedi ve ortalık bu yüzden çok fena karıştı.

Apple, Çin’in navigasyon sistemlerini kullanıyor

Bildiğiniz üzere ABD ve Çin arasındaki savaş büyük bir hızla devam ediyor. Her iki ülke de kendi aralarındaki bu savaşı çok daha ileri boyutlara kadar taşımak istiyor. Bu savaşın özellikle de teknoloji odaklı olacağı tahmin ediliyor.

Apple tarafından yapılan açıklama aslında işbirliği ifade etmek için değildi. Buradaki asıl amaç, sadece o uygulamanın verilerinin kullanılmasıydı. Bu veriler kullanılmazsa, Apple zor durumda kalabilirdi.

APPLE TERCİH ETMİYOR

Normal şartlarda Apple; ABD menşeli Global Positioning System/Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve Global Navigation Satellite System/Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (GNSS) gibi platformlardan destek alıyor. Bu platformların alternatifi olan Çin navigasyon sistemlerini kullanması yasak değil ancak yine de şirket tercih etmiyor.

EN YÜKSEK İHTİMAL GNSS DESTEKLİ UYUMLULUK

Apple’ın, GNSS desteğiyle cihaza BeiDou uyumluluğu eklemiş olması şimdilik en yüksek ihtimal gibi görünüyor. Bu durum, hem Apple hem de ABD için sorun oluşturmuyor. Ancak yine de şirketin bu konuda çok daha temkinli davranması gerekiyor. Sizce Apple ne yapmaya çalışıyor?

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