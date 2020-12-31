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  4. Apple Çin Sanal Mağazasından 46 Binden Fazla Uygulamayı Kaldırdı

Apple Çin Sanal Mağazasından 46 Binden Fazla Uygulamayı Kaldırdı

31.12.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Apple Çin Sanal Mağazasından 46 Binden Fazla Uygulamayı Kaldırdı

Akıllı telefon üreticisi Amerikalı Apple şirketi, Çin’deki sanal mağazasından 39 bin oyunu bir günde kaldırdı

Akıllı telefon üreticisi Amerikalı Apple şirketi, Çin’deki sanal mağazasından 39 bin oyunu bir günde kaldırdı. Apple’ın 39 bin oyunu sanal mağazasından kaldırması, Çin’de yetkililerin lisanssız oyunlara karşı harekete geçtikleri bir sürece denk geldi. Apple da söz konusu oyunları, lisans süreleri dolduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Apple sanal mağazasından oyunlar haricinde de bazı uygulamaları kaldırdı. Toplamda sanal mağazadan silinen uygulama sayısının 46 binden fazla olduğunu söyledi. Mağazada yer alan bin 500 ücretli oyundan da sadece 74 tanesinin kaldığını diğerlerinin kaldırıldığı belirtiliyor.

Apple şirketi uygulamaların kaldırılması konusundaki sorulara henüz bir yanıt vermedi.

Apple şirketi oyun üreticilerine hükümetler tarafından onaylı lisansların temin edilmesi için Haziran ayına kadar süre tanımıştı. Bu süre daha sonra 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı.

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