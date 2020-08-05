Apple, Çinli uygulamalar için önemli bir karar aldı

Uygulama geliştiricilerini ve yayıncıları bilgilendiren şirket lisans numaralarını göndermeleri için 31 Temmuz’a kadar mühlet vermişti. Ancak onlar lisanslarını bu tarihe kadar vermedi.

Teknoloji devi Apple, lisans ile ilgili çok farklı bir hassasiyete sahip. Herhangi bir uygulamanın lisansı yoksa, onu kendi uygulama listesinde barındırmıyor. 2,500’den fazla mobil uygulamayı Çin App Store’undan kaldıran firma, bu hassasiyetini hep devam ettirdi.

APPLE KURALLAR İHLAL EDİLİNCE ÇİNLİ UYGULAMALARI KALDIRDI

2019 yılında şirket, App Store Çin üzerinden 12,6 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı. Bu bile iki tarafın ayrılmaz ikili olduğunu ortaya koyuyordu. Şirket geçtiğimiz günlerde App Store Çin’deki birçok uygulamayı kaldırma gerekçesi olarak, “Apple’ın uygulama güncellemeleriyle ilgili kurallarını ihlal ediyorlardı” ifadelerine yer verdi.

Tüm bunların dışında App Store ile ilgili önemli bir detay daha bulunuyor. Bildiğiniz üzere herhangi bir uygulama veya hizmet kaldırıldığında bunun şirketlere maliyeti olabiliyor. App Store içerisinde yer alan ilk 100 uygulamanın yaklaşık olarak 97 tanesi lisans belgelerine sahip. Bu yüzden şirketin zarar edeceği düşünülmüyor. Sizce Apple ile ilgili ortaya çıkan bu durum nasıl sonuçlar yaratabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Koronavirüs antikor testi hayatınızı kurtarabilir

