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Apple çıtayı yükseltti: Face ID sizi damarlarınızdan tanıyacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Apple iPhone'lardaki Face ID yüz tanıma teknolojisi için yeni bir patent aldı. Apple'ın aldığı patente göre iPhone'ların güvenliği artık yüz damarlarından sorulacak. Böylece tek yumurta ikizleri bile Face ID'yi kandıramayacak.

Apple çıtayı yükseltti: Face ID sizi damarlarınızdan tanıyacak!

Face ID iPhone X'ten beri iPhone'lardaki en gelişmiş güvenlik sistemi. Parmak izi okuyucusu Touch ID'nin yerine alan Face ID, Apple'ın geliştirmeleri ile birlikte oldukça fazla yol katetti. Ancak Face ID'nin katedeceği daha çok yol var. Zira, zaman zaman hortlayan haberlere bakılırsa Face ID'yi bile kandırabilmek mümkün. Apple ise aldığı son patent ile bu durumu ortadan kaldırmak istiyor. Apple'ın Face ID'yi daha güvenli hale getirmesinin yolu ise yüz damarlarımızdan geçiyor.

APPLE'DAN DAMAR TARAYICILI FACE ID İÇİN BAŞVURU

Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yeni bir yüz tarama sistemi için patent başvurusu yaptı. Apple'ın yaptığı başvuruya göre iPhone'lardaki Face ID teknolojisi sadece yüzü tanımakla sınırlı kalmayacak, üzerinde bulunan kızılötesi sensör aracılığıyla damarları da tarayacak. Böylece insan yüzünün 3 boyutlu bir yüz haritası oluşturulacak. Bu harita da iPhone'larda güvenlik kilidi olarak kullanılacak.

damar tarayıcılı face ID

KİMSE FACE ID'Yİ KANDIRAMAYACAK

Damar tarayıcılı Face ID'nin bu yöntem ile birlikte birbirlerine çok benzemelerine rağmen damar yapıları farklı olan tek yumurta ikizlerini bile ayırt edeceği düşünülüyor. Böylece tek yumurta ikizleri dahi Face ID'yi kandıramayacak. iPhone kullanıcıları da daha güvenli bir şekilde iOS cihazlarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak buna ulaşmamız için henüz erken.

Face ID

Apple'ın damar tarayıcılı Face ID'yi hangi iPhone modelinde, ne zaman kullanıma sunacağı şimdilik belirsiz. Fakat iPhone 13'te Apple'ın damar tarayıcılı bir Face ID teknolojisi kullanması bizleri şaşırtmaz.

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