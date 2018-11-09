Apple Clips uygulamasına gelen yeni özellikler

Apple, iPhone 7 ile birlikte Apple Clips uygulamasını yayınlamıştı. iPhone X ile TrueDepth kamera sistemine geçiş yapılmasının ardından Clips uygulaması yeni özellikler ile güncellenmişti. Bu özellikler arasında Selfie ortamı adı verilen özellik dikkat çekmişti.

Clips’teki Selfie ortamı sayesinde arkaplan siliniyor ve sizlere bambaşa bir dünya sunuluyordu. Apple, bugün ise Clips uygulamasına 6 tane yeni Selfie ortamı ekleniyor. Güncelleme ile ayrıca 3 adet yeni filtre de uygulamaya ekleniyor. Uygulamayı App Store>Güncellemeler bölümünden güncelleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

TrueDepth kamera sistemini kullanarak sizi bir hayvan ormanına, canavar laboratuvarına, bulutların üstüne ve daha birçok yere götüren 6 yeni Selfie Ortamı arasından seçim yapın.

Kendinizi Disney Pixar’ın İnanılmaz Aile 2’sine ait nefes kesici bir Selfie Ortamı’nın tam ortasına, Municiberg şehir merkezine ışınlayın.

Selfie Ortamları, önizleme ve kayıt sırasında yüksek kaliteli portre bölümleme için A12 Bionic yongasındaki Neural Engine’i kullanır.