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Apple Clips uygulamasına gelen yeni özellikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2018 08:23 | Son Güncelleme

Apple’ın Clips isimli uygulaması bugün yeni özellikler ile güncellendi. Birbirinden orijinal klipler çekebileceğiniz Clips uygulaması yeni Selfie ortamları ile daha keyifli bir deneyim sunuyor.

Apple Clips uygulamasına gelen yeni özellikler

Apple, iPhone 7 ile birlikte Apple Clips uygulamasını yayınlamıştı. iPhone X ile TrueDepth kamera sistemine geçiş yapılmasının ardından Clips uygulaması yeni özellikler ile güncellenmişti. Bu özellikler arasında Selfie ortamı adı verilen özellik dikkat çekmişti.

Clips’teki Selfie ortamı sayesinde arkaplan siliniyor ve sizlere bambaşa bir dünya sunuluyordu. Apple, bugün ise Clips uygulamasına 6 tane yeni Selfie ortamı ekleniyor. Güncelleme ile ayrıca 3 adet yeni filtre de uygulamaya ekleniyor. Uygulamayı App Store>Güncellemeler bölümünden güncelleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

TrueDepth kamera sistemini kullanarak sizi bir hayvan ormanına, canavar laboratuvarına, bulutların üstüne ve daha birçok yere götüren 6 yeni Selfie Ortamı arasından seçim yapın.
Kendinizi Disney Pixar’ın İnanılmaz Aile 2’sine ait nefes kesici bir Selfie Ortamı’nın tam ortasına, Municiberg şehir merkezine ışınlayın.

Selfie Ortamları, önizleme ve kayıt sırasında yüksek kaliteli portre bölümleme için A12 Bionic yongasındaki Neural Engine’i kullanır.

3 yeni filtreyi kullanarak videonuzun tek renkli bir çizgi roman, sulu boya resim veya eski film gibi görünmesini sağlayın.

Bilim, spor ve sessiz film gibi temalara sahip 8 yeni özelleştirilebilir posterle harika görünümlü başlık kartları yaratın.

Videonuza vurgu ve açıklama eklemek için 8 etkileyici çıkartma ve 4 renkli metin etiketi arasından seçim yapın.

Eğlenceli pop, lounge ve klasik esintili müziklerin yanı sıra yeni Selfie Ortamları’na uygun parçaları da içeren ve videonuzun uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlanan 17 yeni telifsiz film müziği arasından seçim yapın.

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