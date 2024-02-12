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  4. Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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iPhone telefondan HP bilgisayara, Columbia monttan Camper ayakkabıya, Ray-Ban gözlükten Lacoste saate, aradığınız ne varsa burada! Kullanıcıların gözdesi haline gelen dünyaca ünlü markalarda indirimler başladı. Biz de sizin için indirimli ürünleriyle öne çıkan markaları seçtik. İşte detaylar!

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Telefonunuzun, bilgisayarınızın modelini yükseltmeye niyetlenenler, gardırobuna havalı parçalar eklemek, göz alıcı bir gözlük ya da saat ile kombinlerinin tarzını yükseltmek isteyenler, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak pratik gereçler arayanlar buraya! Dünyaca ünlü markaların moda, elektronik, mutfak, ev yaşam ve daha pek çok kategorideki ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı. İster kendinize ister sevgilinize alabileceğiniz, her ihtiyaca uygun ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

1. iPhone modellerinde %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2024-02-09T162956.255

iPhone, teknoloji devi Apple markasının en popüler ürünü olarak karşımıza çıkıyor. iPhonelar; iOS işletim sistemi, kullanıcı dostu ara yüzü, gelişmiş kamerası ve hayranlık uyandıran tasarımlarıyla yediden yetmişe milyonların favorisi. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni modelleriyle karşımıza çıkan iPhone serisi, fiyatlarıyla da cep yakıyor. iPhone satın almak isteyen kullanıcılar da indirimlerin yolunu gözler oluyor. Neyse ki bugün, o gün! Kısa süreliğine iPhone modellerinde %30'a varan büyük bir indirim başladı. Model yükseltmek ya da eskiyen telefonunu değiştirmek isteyenler, bu fırsatı kaçırmayın!

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2. Columbia kışlık giyim ürünlerinde indirim devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-01-19T170600.994

Columbia, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeleri kullanarak çeşitli outdoor aktiviteler için giyim, ayakkabı, çanta, bot ve aksesuarlar üreten bir marka. Dağcılık, trekking, koşu, kayak, balıkçılık ve kamp gibi açık hava etkinlikleri için su geçirmez ve nefes alabilir kumaşlar kullanılarak tasarlanan Columbia ürünleri kullanıcılarına ekstrem hava koşullarında bile rahatlık ve koruma sunmayı hedefliyor. Outdoor sporlarla ilgilenen kişilerin güvenilir ve kaliteli ürün aradıklarında tercih ettikleri markalardan biri olan Columbia'daki indirim fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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3. Ray-Ban, Oakley, Vogue ve dünyaca ünlü gözlük markalarında dev fırsat

Adsız tasarım - 2024-02-12T110100.552

Gözlük dünyasının devleriyle buluşma zamanı geldi! Ray-Ban, Oakley, Vogue ve daha birçok dünyaca ünlü markanın en sevilen modellerinde indirimler başladı. Stilinizi öne çıkaracak, sizi olduğunuzdan çok daha havalı gösterecek kaliteli bir güneş gözlüğü arayışındaysanız ünlü markaların koleksiyonlarındaki indirimli modelleri kaçırmamanızı öneririz.

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4. Camper ayakkabılarda 2500 TL'ye varan indirim devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-02-12T103950.371

Yenilikçi tasarıma sahip yüksek kaliteli ayakkabılarıyla tanınan Camper'ı rakiplerinden ayıran temel özellik, benzersiz taban teknolojisidir. Özel olarak tasarladığı ayakkabı tabanları yürüyüş konforunu artıran destek ve esneklik sunarken ayak şeklini benimseyen ergonomik bir yapıya da sahiptir. Ayakkabı severler arasında son derece popüler olan Camper modelleri, uzun ömürlü olduğu için sıklıkla tercih edilir.

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5. Tasarım ödüllü Cosori airfryerın fiyatı düştü

Adsız tasarım - 2024-02-12T111059.643

Son yılların en popüler mutfak aletlerinden biri olan airfryerlar, sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Azıcık yağ ile lezzet dolu kızartmalar, yemekler yapabilmenize olanak sağlayan bu cihazlar arasında Cosori en çok satan airfryer modelleri arasında yer alıyor. Kısa süreliğine indirimde olan bu cihazın tasarım ödüllü olduğunu ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.

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6. İndirimdeki Helly Hansen ürünlerini keşfedin

Adsız tasarım - 2024-01-25T095620.899

Outdoor giyim ve ekipmanları üreticisi Helly Hansen markası, su geçirmez ve rüzgar geçirmez özelliklere sahip dış giyim ürünleriyle tanınır. Geliştirdikleri teknolojik malzemeler sayesinde kıyafetler, zorlu hava koşullarına dayanıklı ve koruyucu özellikler gösterir. Helly Hansen'in ürün yelpazesi, ceketler, pantolonlar, tişörtler, kazaklar, şapka ve eldivenler gibi çeşitli giyim ürünlerini içerir. Ayrıca mont, parka, yağmurluk gibi dış giyim ürünlerinin yanı sıra çanta, eldiven, çorap ve diğer aksesuarlar da üretir. Helly Hansen'in içerisinde bulunduğu spor dallarına yönelik ürünler üretmesi, markanın birçok sporcu ve outdoor meraklısı tarafından tercih edilmesine yol açar. Ürünleri işlevsel olmasının yanı sıra şık ve modern tasarımlara da sahiptir.

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7. HP bilgisayarlarda fırsat zamanı

Adsız tasarım - 2024-02-12T104707.126

Yüksek performans, güvenilirlik ve inovasyon odaklı ürünleriyle dünya çapından tanınan HP; dizüstü bilgisayarlarında güçlü işlemciler, geniş bellek ve tasarım açısından çeşitlilik sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Her ihtiyaca ve bütçeye yönelik modeller sunan marka; kaliteli ürünleri, kullanıcı dostu tasarımları ve güvenilir performansıyla teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip. HP bilgisayarlara hazır indirimdeyken göz atmaya ne dersiniz?

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8. Dagi'de %50 indirim başladı

Adsız tasarım - 2024-02-12T105851.482

Kaliteli malzemeler ve özenli detaylarla tasarlanmış iç giyim, ev giyim, spor giyim, plaj giyim ürünleriyle tanınan Dagi; rahatlık, şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren modelleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarıyor. Üstün kalite ve dayanıklılık sağlamak için özenle seçilmiş kumaşlar kullanılan Dagi ürünleri farklı tarzlara ve bedenlere uygun çeşitli renk ve desenlerde tasarlanmış modeller sunuyor.

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9. İster kendinize ister sevgilinize... Lacoste saatlerde kaçırılmayacak fırsat

Adsız tasarım - 2024-02-12T110309.486

Özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Lacoste saatler, günlük kullanıma uygun ve kullanıcıların tarzını tamamlayacak modeller sunar. Kadınlar, erkekler ve unisex modellerde çeşitli seçenekler bulunur. Lacoste saatlerde genellikle markanın sembolü olan yeşil timsah logo kullanılır ve tasarımlarda spor detaylar ve renkler ön plana çıkar. Kordon seçenekleri arasında deri, paslanmaz çelik ve silikon gibi çeşitli malzemeler bulunur. Kadranlar ise şık ve minimal bir görünüm sunar. Tarzını tamamlamak isteyenler için hem de zamansız spor tarzı sevenler için iyi bir tercihtir.

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10. Çabasız şıklığın anahtarı Levi's'te indirimler sizi bekliyor!

Adsız tasarım - 2024-02-05T145138.102

En popüler denim markası olan Levi's, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Markanın en ikonik ürünlerini jeanleri oluşturuyor. Moda ve tarz konusunda her zaman bir öncü olan marka; klasik kesimleri, skinny fit, bootcut, straight leg ve daha fazlası gibi farklı stilleriyle her yaşa, tarza ve beğeniye uygun ürünler sunuyor. Levi's, enim giyimde kalite, stil ve dayanıklılık arayan birçok kişi tarafından tercih edilen ikonik bir marka olarak kabul ediliyor.

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11. JBL kulaklıkların fiyatları en dipte

Adsız tasarım - 2024-02-12T104941.418

JBL, kaliteli ses deneyimi ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkat çeken bir kulaklık markası. Yüksek kaliteli ses deneyimi sağlayan JBL kulaklıklar, müzik, film ve oyun gibi farklı alanlarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlar. Üstün ses kalitesiyle tanınan marka, yüksek çözünürlüklü ses teknolojileri ile zengin, detaylı ve dengeli bir ses sunar.

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12. Samsonite valizlerin fiyatları da düştü

Adsız tasarım - 2024-02-12T105458.753

Kalitesiyle nam salmış, dünyaca ünlü çanta üreticisi Samsonite; yenilikçi ve özgün tasarıma sahip valzileriyle kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bir kez alıp uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz çantalar üreten marka, yüksek kaliteyi işlevsellikle buluşturuyor. Siz de hem şık hem fonksiyonel bir çanta arıyorsanız Samsonite'ın %50'ye varan indirimlerini kaçırmamalısınız. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik.

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13. Mutfağınıza pratiklik getirecek Zwilling'te indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-02-12T111656.418

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