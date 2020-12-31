Apple Corellium davasında haksız bulundu

Apple'ın güvenlik testi için iOS’in sanallaştırılmış bir sürümünü sunan bir güvenlik firması olan Corellium’a açtığı davadan erken sonuç çıktı. Apple Corellium davasını kaybetti. Özet karar için bir önergeye karar veren yargıç, Corellium’un Apple kodu kullanımının adil kullanım oluşturduğunu tespit ederek Apple’ın Corellium’un yazılımı üzerindeki telif hakkı ihlali iddiasını reddetti.

Yargıç, ayrı bir Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) suçlamasıyla ilgili kararı erteledi. Yargıç, Corellium’un aracındaki ek özelliklerin adil kullanım durumunu, özellikle de çekirdeği değiştirme veya süreçleri gözlemleyip durdurma becerisini güçlendirdiğini buldu.

YARGIÇ BALTALAMIYOR DEDİ

Yargıç, kararında “Corellium iOS’ta birkaç değişiklik yapıyor ve dönüştürücü bir amaca hizmet eden bir ürün yaratmak için kendi kodunu dahil ediyor. Dolayısıyla, Corellium’un kâr motivasyonu, özellikle ürünün kamu yararını göz önünde bulundurulduğunda, adil kullanım savunmasını baltalamıyor.” ifadesini kullandı.

En önemlisi, mahkeme Apple’ın tüm davalarını reddetmedi. Apple, Corellium’un diğer önlemlerin yanı sıra kimlik doğrulama sunucusunu ve güvenli önyükleme zincirini atlattığını ve DMCA’nın kopya koruma önlemlerini atlatma yasağını ihlal ettiğini iddia etti. Corellium ayrıca, DMCA suçlamalarına karşı bir adil kullanım savunması oluşturdu. Ancak yargıç, tam bir duruşmadan önce DMCA iddialarını reddetmek için yeterince ikna edici bulmadı.