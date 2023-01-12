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Apple'da büyük değişim kapıda! Steve Jobs, "ergonomik açıdan korkunç" olarak nitelendirmişti ama...

12.01.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni MacBook'lar üzerinde çalıştığı söylenen Apple'da iddialara bir büyük değişim de kapıda. Cupertinolu teknoloji devi iddialara göre etkisi büyük olacak bir değişiklik için kollarını sıvadı. Eğer bu değişiklik gerçekleşirse Apple, kurucu ortağı Steve Jobs'un bir zamanlar "ergonomik olarak korkunç" olarak adlandırdığı bir yaklaşımı benimseyecek bir harekete imza atmış olacak. Peki Apple'ın üzerinde konuşulan değişikliği ne olacak, hangi ürünleri etkileyecek?

Apple'da büyük değişim kapıda! Steve Jobs, "ergonomik açıdan korkunç" olarak nitelendirmişti ama...

Apple'ın yeni MacBook'lar ve diğer Mac bilgisayarı üzerinde çalıştı iddia ediliyor. Son günlerde bu yönde birçok gelişme yaşanıyor. Cupertinolu teknoloji devinin yeni Mac ürünlerinin özellikleri ve tasarımı hakkında dedikodular dolaşırken, önemli bir iddia da Bloomberg'ten geldi. Görünüşe göre Apple'da büyük değişim kapıda.

DOKUNMATİK EKRANLI MAC'LER GERÇEK OLABİLİR

Kaynağa göre, Apple Mac bilgisayarlarına dokunmatik ekranlar eklemek için çalışıyor. Apple Mac bilgisayarlarında halihazırda dokunmatik ekranlar kullanmıyor. Ancak görünüşe göre yakında bu durum değişiyor. Fakat hal böyle olunca akıllara ister istemez Steve Jobs'un 2010 yılındaki tavrı geliyor.

Macbook

"ERGONOMİK OLARAK KORKUNÇ" DEMİŞTİ

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, 2010'da dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik ekranları "ergonomik olarak korkunç" olarak nitelendirmişti. Eğer Apple, Mac'lere dokunmatik ekranlar eklerse Steve Jobs'un bir zamanlar "ergonomik olarak korkunç" olarak adlandırdığı bir yaklaşımı benimseyecek bir harekete imza atmış olacak.

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Yakın kaynaklara atıfta bulunarak, Apple mühendislerinin projeye aktif olarak katıldığı ve şirketin ilk kez dokunmatik ekranlı Mac'ler üretmeyi ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

Apple'ın yeni MacBook Pro serisinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar dokunmatik ekranlı MacBook'ları piyasaya sürebileceği iddia ediliyor.

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