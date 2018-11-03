Apple'da işler iyi gitmiyor!

Bugüne kadar bazı ürünlerinde satış rakamlarını açıklayan ancak bazı ürünlerinde rakam vermeyen Apple, bundan sonra hiçbir ürünü ile ilgili satış rakamı vermeyeceğini duyurdu.

Apple satış rakamlarını açıklamayacak

1 Kasım 2018'de açıkladığı 2018 son çeyrek raporunda satış rakamlarına yer veren marka bundan sonraki mali çeyrek raporlarında sadece elde ettiği gelirleri açıklayacağını duyurdu. Yani Aralık ayında duyurulacak yeni çeyrek sonuçları ile ilgili rakamlarda Apple ürünlerinin satış adetleri yer almayacak.

Analistler endişeli

Sektörde işlerin iyi gitmediği olarak yorumlanan bu açıklama analist endişelerini artırırken hisse senetleri kapanış sonrasındaki işlemlerde kayıplarını yükseltti. Apple hisselerindeki düşüş yüzde 7.7'yi buldu. Şirket son çeyrek rakamlarına göre iPhone satış sayısı dördüncü çeyrekte 46.9 milyon birim ile 48.4 milyonluk beklentinin altında kaldı.

Apple tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre şirketin dördüncü çeyrek geliri 62.9 milyar dolar oldu. Beklenti 61.44 milyar dolar idi. Şirketin söz konusu dönemde hisse senedi başına düşen karı 2.91 dolarla 2.78 dolarlık beklentiyi aştı.

Kaynak: Teknolojioku

