Apple'da kan kaybı! Jeff Wilcox, Intel'e gitti

Apple, 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Ancak bu başarıya rağmen, dünya devi şirkette önemli ayrılıklar da yaşanıyor. Jeff Wilcox'un ayrılığı da o önemli ayrılıklardan sadece biri.

INTEL İÇİN APPLE'DAN AYRILDI

Jeff Wilcox, aktarılanlara göre Mac Sistem Mimarisi ekibinin yöneticisiydi. Wilcox, LinkedIn üzerinden Intel'de yeni bir görev almak için Apple'dan ayrıldığını duyurdu.

LinkedIn profiline göre, Jeff Wilcox M1 çipinden başlayarak tüm Mac'ler için Apple Silicon'a geçişe öncülük etti ve bundan önce T2 yardımcı işlemcisinin arkasındaki SoC ve sistem mimarisini geliştirdi. Yani önemli görevler üstlendi.

Wilcox, yeni bir fırsatın peşinde olduğunu ve Apple'da başardıklarından gurur duyduğunu söyledi.

Apple'da 8 yılı aşkın bir süredir çalışan Wilcox, Intel'de ise Tasarım Mühendisliği Grubu CTO'su olarak görev almaya başladı.

