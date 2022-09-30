Apple'da Tony Blevins depremi! "Büyük göğüslü kadınları seviyorum" deyince işinden oldu

Apple yine ayrılık rüzgarları esiyor ancak bu kez olay çok daha farklı. Bloomberg'in konuyla ilgili haberine göre, şirketin satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Tony Blevins bir TikTok videosunda mesleği hakkında kaba bir yorum yapınca Apple'daki işinden oluyor. İşte detaylar...

"BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLARI SEVİYORUM" DEYİNCE OLANLAR OLDU!

Edinilen bilgilere göre Apple'ın üst yöneticisi olan Blevins, pahalı arabalarla gördüğü insanların ne iş yaptıklarını öğrenen ve bunu bir dizi içeriğe dönüştüren TikToker Daniel Mac'in bir videosunda yer aldı. Mac, Blevins'i pahalı bir araçla gördü ve onun ne iş yaptığını sordu. Ancak gelen yanıt oldukça müstehcen ve kabaydı. Çünkü Blevins söz konusu yanıtında, "Büyük göğüslü kadınları okşuyorum" dedi ve “büyük göğüslü kadınları nasıl sevdiği” konusunda tepki çeken bir şaka yaptı.

Tony Blevins, Bloomberg'e söyledikleri için üzgün olduğunu söyledi. Bir Apple sözcüsü ise Blevins'in şirketten ayrılacağını doğruladı.

PAZARLIK EDİŞİYLE TANINMIŞTI

Apple'ın iPhone 14'e eklediği uydu bağlantı özelliği için Globalstar ile anlaşma imzalayan ekibin bir parçası olan Tony Blevins, şirketin maliyetlerini düşürmek için tedarikçileriyle agresif bir şekilde pazarlık yapmasıyla ün kazanmıştı.

