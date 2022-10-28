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Apple'da yüzler gülüyor! Geliri rekor seviyeye ulaştı

28.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların üreticisi olan ABD'li teknoloji devinde yüzler 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançolarla gülüyor. Şirket bilançosunu açıkladı ve şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artış gösterirken, tablet satışları azaldı. Öte yandan ABD'li diğer teknoloji devleri Amazon ve Intel de bilançolarını paylaştı.

Apple'da yüzler gülüyor! Geliri rekor seviyeye ulaştı

Apple iPhone'ların üreticisi olarak biliniyor ancak şirket sadece iPhone'lardan para kazanmıyor. iPad, Mac ve Apple Watch gibi başka ürünleri de olan ABD'li teknoloji devi aynı zamanda iCloud, Apple Music gibi abonelik hizmetleri de satıyor.

Apple'ın 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosu ise merakla bekleniyordu. Nitekim şirket bilançosunu açıkladı.

90,1 MİLYAR DOLARLA REKOR SEVİYE

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de sona eren 3 aylık dönemi bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 90,1 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 83,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 20,6 milyar dolar olan net karı ise 20,7 milyar dolara çıktı.

Apple

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,24 dolardan 1,29 dolara yükseldi.

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IPHONE SATIŞLARINDA ARTIŞ

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artış gösterirken, tablet satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 42,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışlarının tutarı ise yüzde 25 artarak 11,5 milyar dolara ulaşırken, iPad satışları yüzde 13 azalışla 7,2 milyar dolara geriledi.

AMAZON VE INTEL DE BİLANÇOLARINI AÇIKLADI! AMAZON'UN SATIŞLARI YÜZDE 15 ARTTI

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 127,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde net satışları 110,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,9 milyar dolara geriledi. Amazon'un geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 3,2 milyar dolar seviyesindeydi.

E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,31 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 0,28 dolara düştü.

INTEL'İN GELİRİ YÜZDE 20 AZALDI

Intel'den yapılan açıklamaya göre, firmanın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 azalarak 15,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 19,2 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Intel

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 azalarak 1 milyar dolara düştü. Intel'in geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 6,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Mikroçip üreticisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,67 olan hisse başına karı da bu dönemde 0,25 dolara geriledi. (AA)

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