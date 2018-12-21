Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

Son bir iki senedir akıllı telefon fiyatlarında muazzam bir artış gerçekleşti. Özellikle de yeni çıkan iPhone modellerinin fiyatı bir anda 1000 doların üzerine ulaştı. Doğal olarak bu durum gelişmekte olan ülkelerde satış rakamlarının hızla düşmesine neden oldu.

Malum, ülkemizde artık yeni çıkan bir iPhone’u satın almak, öyle pek de kolay değil. Gelir düzeyi düşük olan kesimi bir kenara bırakırsak, orta gelir seviyesindeki bireylerin bile iPhone XS ya da XS Max almak için bütçesinden önemli bir kesinti yapması gerekiyor.

Hal böyle olunca kimse Apple logolu bir ürün almaya yanaşmıyor. Son raporlara göre bu durum dünyanın pek çok köşesinde bu şekilde.

Özellikle Hindistan tarafında iPhone satışları adeta dibe vurmuş durumda. Yayınlanan raporlara göre, 2018 içerisinde Hindistan’da 40 milyon yeni akıllı telefon satılmış. Bu gerçekten üreticiler için önemli bir büyüme fırsatı.

Fakat satılan 40 milyon telefonun yüzde 95’inden fazlasının 500 dolar altında etikete sahip olması, Apple’ın elini kolunu bağlamış durumda.

Tim Cook ve ekibi kısa süre önce Türkiye ve Hindistan gibi pazarlarda yaşanan düşüşlere dikkat çekmişti. Görünen o ki mevcut şartlarda bu düşüşlerde iyileşme olması pek de mümkün görünmüyor.

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