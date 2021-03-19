Apple'dan 10.000 TL’ye monitör standı!

Teknoloji sektörünün öncü isimlerinden biri olan Apple’ın kendine has bir fiyat politikası olduğunu biliyoruz.

Sadece bir monitör standını 999 dolardan satmaya başlayan Apple ABD’de de tepkilerin odağında. Gerçekten de bir monitör standı için bu kadar yüksek fiyatlar talep etmek absürt bir durum. Sonuçta bu standın içerisinde bilindiği kadarıyla öyle çok maliyetli bir parça yok.

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Gelelim bu monitör standının ülkemizdeki fiyatına. Apple bu monitörü Türkiye’de 10.000 TL’ye satıyor. Halihazırda standın yurt dışı fiyatı zaten pahalı. Bir de bunun üzerine ek ücretler eklenince ortaya dikkat çeken bir fiyat çıkmış oluyor.

Bu standın yurt dışında 999 birime satılıyor olması belki de çok büyük bir sorun olmayabilir. Fakat ülkemizde bu stant için 10.000 birim isteniyor olması biraz ilginç. Bu paraya stant satılıyor olması ise biraz farklı bir durum.

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