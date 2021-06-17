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Apple'dan 5G zaferi: Vivo ve Samsung'a rağmen liderliğini sürdürdü

17.06.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in ilk çeyreğindeki 5G akıllı telefon satışlarına dair yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre, Vivo ve Samsung'un satışları oldukça hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi ancak, iPhone 12 modelleriyle satışlara yön veren Apple liderliğini korudu.

Apple'dan 5G zaferi: Vivo ve Samsung'a rağmen liderliğini sürdürdü

Apple, ilk 5G donanımlı iPhone modelleri iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i geçtiğimiz ekim ayında tanıttı. Telefonlar, piyasaya sürülmesinden sonraki üç ay içinde 5G akıllı telefon pazarındaki satışlara damga vurdu. Ancak o zamandan beri Apple'ın rakipleri de yeni 5G modelleri piyasaya sürerek Apple ile rekabete girdi ve 5G akıllı telefon pazarında mücadele iyice kızıştı. Şimdi ise 2021'in ilk çeyreğindeki 5G akıllı telefon satışlarını yansıtan yeni bir rapor ortaya çıktı.

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APPLE DÜŞÜŞ YAŞADI AMA ZİRVEYİ BIRAKMADI

Strategy Analytics tarafından paylaşılan yeni verilere göre Apple, 2021'in ilk çeyreğinde tahmini 40.4 milyon iPhone 12 sevk etti. Bu, Apple için 52.2 milyon adet sevkiyat yaptığı 2020'nin dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 23'lük bir düşüş anlamına gelse de şirketin küresel 5G akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü de gösterdi.

SAMSUNG VE VIVO VİTES ARTIRDI

Çinli üretici Oppo, aynı çeyrekte, geçen yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 55 artış yaşadı ve yüzde 15,8 pazar payı ve 21.5 milyon adet sevkiyat ile ikinci sırada yer aldı. Bir diğer Çinli üretici Vivo ise yüzde 62 artışla 19.4 milyon adet 5G telefon sevk etmeyi başardı.

Güney Koreli Samsung, 17 milyon 5G telefon sevkiyatı ile dördüncü sırada yer aldı ve pazardan yüzde 12,5 oranında pay kazandı. Ancak şirket, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre yüzde 79'luk büyük bir büyüme elde etti. Rapora göre Samsung ve Vivo, 2021'in 1. çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 5G akıllı telefon satıcıları oldu.

Akıllı telefon satışları 2021'in ilk çeyreğinde toparlandıAkıllı telefon satışları 2021'in ilk çeyreğinde toparlandı

Xiaomi ise 2021'in ilk çeyreğinde 16.6 milyon adet 5G telefon sevk etti ve yüzde 41 artış yaşayarak yüzde 12,2 paya sahip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung 5G
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