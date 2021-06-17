Apple'dan 5G zaferi: Vivo ve Samsung'a rağmen liderliğini sürdürdü

Apple, ilk 5G donanımlı iPhone modelleri iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i geçtiğimiz ekim ayında tanıttı. Telefonlar, piyasaya sürülmesinden sonraki üç ay içinde 5G akıllı telefon pazarındaki satışlara damga vurdu. Ancak o zamandan beri Apple'ın rakipleri de yeni 5G modelleri piyasaya sürerek Apple ile rekabete girdi ve 5G akıllı telefon pazarında mücadele iyice kızıştı. Şimdi ise 2021'in ilk çeyreğindeki 5G akıllı telefon satışlarını yansıtan yeni bir rapor ortaya çıktı.

APPLE DÜŞÜŞ YAŞADI AMA ZİRVEYİ BIRAKMADI

Strategy Analytics tarafından paylaşılan yeni verilere göre Apple, 2021'in ilk çeyreğinde tahmini 40.4 milyon iPhone 12 sevk etti. Bu, Apple için 52.2 milyon adet sevkiyat yaptığı 2020'nin dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 23'lük bir düşüş anlamına gelse de şirketin küresel 5G akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü de gösterdi.

SAMSUNG VE VIVO VİTES ARTIRDI

Çinli üretici Oppo, aynı çeyrekte, geçen yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 55 artış yaşadı ve yüzde 15,8 pazar payı ve 21.5 milyon adet sevkiyat ile ikinci sırada yer aldı. Bir diğer Çinli üretici Vivo ise yüzde 62 artışla 19.4 milyon adet 5G telefon sevk etmeyi başardı.