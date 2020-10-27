HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan AirPods 3 ve AirPods Pro 2 atağı gelebilir!

Apple'dan AirPods 3 ve AirPods Pro 2 atağı gelebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Apple AirPods 3 ve AirPods Pro 2 için yeni detaylar ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları bazı önemli değişikliklerle gelecek. Ayrıca AirPods 3 ve AirPods Pro 2 çıkış tarihi için de bir tahmin var.

Apple'dan AirPods 3 ve AirPods Pro 2 atağı gelebilir!

AirPods serisi Apple için büyük önem arz ediyor. Bu yüzden Apple, AirPods serisini güncellemeyi planlıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar da Apple'ın AirPods serisini güncelleyeceğini gösteriyordu. Nitekim, Bloomberg'ten Mark Gurman da Apple'ın yeni AirPods hedefini kendi köşesine taşıdı.

APPLE AİRPODS 3 VE AİRPODS PRO 2 ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Mark Gurman'ın aktardıklarına göre Apple iki farklı AirPods modeli üzerinde çalışıyor. Bu modeller AirPods 3 ve AirPods Pro 2. Modeller, HomePod mini ve yakında çıkması beklenen kulak üstü kulaklık AirPods Studio gibi diğer yeni Apple ses cihazlarına katılacak. Şirket ayrıca, HomePod mini ile sıradaki orijinal sürüm arasında oturacak başka bir akıllı hoparlörü piyasaya sürmeyi de düşünüyor. En azından Gurman'ın iddiaları bu yönde.

AİRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

AirPods 3'ün tasarımı, iddia kaynağına göre mevcut AirPods Pro'ya benzer olacak ve daha kısa bir gövdeye ve değiştirilebilir kulak uçlarına sahip olacak. Pil ömrünün de iyileştirileceği aktarılan AirPods 3'ün, aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelmeyeceği söyleniyor. Şimdi AirPods 2'ye geçelim.

AirPods 3 ve AirPods Pro 2

İŞTE TAHMİNLERE GÖRE YENİ AİRPODS'LARIN ÇIKIŞ TARİHİ

İddia kaynağı, AirPods Pro 2 için tasarımsal bazı değişiklik yapılacağını belirtiyor. Buna göre AirPods Pro'daki kısa saplar ortadan kaldırılacak. Böylece Samsung Galaxy Buds veya Google Pixel Buds gibi kulaktan sarkmayan bir tasarım oluşturulacak. İddialar, yeni kablosuz çiplerle donatılacak AirPods Pro 2'nin ve AirPods 3'ün 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğinden yana. Peki ya AirPods Studio?

AİRPODS STUDİO BİRÇOK KEZ ERTELENDİ

Mark Gurman, AirPods Studio'un son iki yılda birçok zorlukla karşılaştığını ve birçok kez ertelendiğini söylüyor. Gurman'a göre planlar, Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığının haftalar önce üretime girmesinden yanaydı. Ancak kulaklığın kafa bandında yaşanan sorunlar nedeniyle kulak üstü kulaklığın ertelendiği belirtiliyor. Ancak 2021'de AirPods Pro 2 ve AirPods 3 ile birlikte AirPods Studio da tanıtılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Elon Musk'ın yeni hedefi herkesi şaşırtacak!Elon Musk'ın yeni hedefi herkesi şaşırtacak!
Seda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyorSeda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 ailesi için ''yara yapıyor'' şikayeti!
iPhone 12 ailesi için ''yara yapıyor'' şikayeti!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Elon Musk'ın şirketi SpaceX Mars'a internet götürmek istiyor!
Elon Musk'ın yeni hedefi herkesi şaşırtacak!
OnePlus alt segmente de indi: OnePlus Nord N100 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Fiyatıyla dikkat çekiyor! Resmen tanıtıldı
Nord'a kardeş geldi: OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ile Galaxy S20 Ultra'dan izler taşıyabilir!
Samsung'un yeni ''Ultra'' telefonu öncekinden izler taşıyabilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.