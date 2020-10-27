Apple'dan AirPods 3 ve AirPods Pro 2 atağı gelebilir!

AirPods serisi Apple için büyük önem arz ediyor. Bu yüzden Apple, AirPods serisini güncellemeyi planlıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar da Apple'ın AirPods serisini güncelleyeceğini gösteriyordu. Nitekim, Bloomberg'ten Mark Gurman da Apple'ın yeni AirPods hedefini kendi köşesine taşıdı.
Mark Gurman'ın aktardıklarına göre Apple iki farklı AirPods modeli üzerinde çalışıyor. Bu modeller AirPods 3 ve AirPods Pro 2. Modeller, HomePod mini ve yakında çıkması beklenen kulak üstü kulaklık AirPods Studio gibi diğer yeni Apple ses cihazlarına katılacak. Şirket ayrıca, HomePod mini ile sıradaki orijinal sürüm arasında oturacak başka bir akıllı hoparlörü piyasaya sürmeyi de düşünüyor. En azından Gurman'ın iddiaları bu yönde.
AirPods 3'ün tasarımı, iddia kaynağına göre mevcut AirPods Pro'ya benzer olacak ve daha kısa bir gövdeye ve değiştirilebilir kulak uçlarına sahip olacak. Pil ömrünün de iyileştirileceği aktarılan AirPods 3'ün, aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelmeyeceği söyleniyor. Şimdi AirPods 2'ye geçelim.
İddia kaynağı, AirPods Pro 2 için tasarımsal bazı değişiklik yapılacağını belirtiyor. Buna göre AirPods Pro'daki kısa saplar ortadan kaldırılacak. Böylece Samsung Galaxy Buds veya Google Pixel Buds gibi kulaktan sarkmayan bir tasarım oluşturulacak. İddialar, yeni kablosuz çiplerle donatılacak AirPods Pro 2'nin ve AirPods 3'ün 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğinden yana. Peki ya AirPods Studio?
Mark Gurman, AirPods Studio'un son iki yılda birçok zorlukla karşılaştığını ve birçok kez ertelendiğini söylüyor. Gurman'a göre planlar, Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığının haftalar önce üretime girmesinden yanaydı. Ancak kulaklığın kafa bandında yaşanan sorunlar nedeniyle kulak üstü kulaklığın ertelendiği belirtiliyor. Ancak 2021'de AirPods Pro 2 ve AirPods 3 ile birlikte AirPods Studio da tanıtılabilir.
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