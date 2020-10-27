Apple'dan AirPods 3 ve AirPods Pro 2 atağı gelebilir!

AirPods serisi Apple için büyük önem arz ediyor. Bu yüzden Apple, AirPods serisini güncellemeyi planlıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar da Apple'ın AirPods serisini güncelleyeceğini gösteriyordu. Nitekim, Bloomberg'ten Mark Gurman da Apple'ın yeni AirPods hedefini kendi köşesine taşıdı.

APPLE AİRPODS 3 VE AİRPODS PRO 2 ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Mark Gurman'ın aktardıklarına göre Apple iki farklı AirPods modeli üzerinde çalışıyor. Bu modeller AirPods 3 ve AirPods Pro 2. Modeller, HomePod mini ve yakında çıkması beklenen kulak üstü kulaklık AirPods Studio gibi diğer yeni Apple ses cihazlarına katılacak. Şirket ayrıca, HomePod mini ile sıradaki orijinal sürüm arasında oturacak başka bir akıllı hoparlörü piyasaya sürmeyi de düşünüyor. En azından Gurman'ın iddiaları bu yönde.

AİRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

AirPods 3'ün tasarımı, iddia kaynağına göre mevcut AirPods Pro'ya benzer olacak ve daha kısa bir gövdeye ve değiştirilebilir kulak uçlarına sahip olacak. Pil ömrünün de iyileştirileceği aktarılan AirPods 3'ün, aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelmeyeceği söyleniyor. Şimdi AirPods 2'ye geçelim.