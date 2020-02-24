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Apple'dan AirPods X atağı! Cepleri yakacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 13:13 | Son Güncelleme

Apple AirPods kulakiçi kulaklıkların ardından AirPods X adında kulaküstü kulaklık duyurmaya hazırlanıyor. İddialara göre Beats ile Apple ortaklığında geliştirilecek olan AirPods X, Apple kulaklıkların en pahalısı olacak.

Apple'dan AirPods X atağı! Cepleri yakacak

Apple AirPods ile iyi bir başarı yakaladı. Özellikle AirPods 2 ile birinci nesil AirPods'taki hatalarını telaf eden ve yüksek satış rakamlarına ulaşan Apple, şimdi ise Aktif Gürültü Engelleme teknolojisine (ANC) sahip AirPods Pro ile satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Apple her ne kadar iyi bir başarı yakalamış olsa da bazı kullanıcıları kendisine çekemedi. Bu kullanıcılardan bir bölümü ise kulaküstü kulaklık kullanan ve kulakiçi kulaklık kullanmaktan hoşlanmayan kesimi oluşturuyordu. Gelen bilgilere göre Apple'ın bu kesim için AirPods X adıyla yeni planları var.

APPLE AİRPODS X GELİYOR

İddialara göre Apple kablosuz kulaküstü bir kulaklık üretmek için kolları sıvadı. İddialara bakılırsa Apple'ın yeni kulaklığının ismi AirPods X olacak. AirPods Pro'da yer alan Aktif Gürültü Önleme teknolojisi AirPods X'te daha da geliştirilerek kullanılacak ve AirPods X Beats ile birlikte üretilecek. Bildiğiniz üzere Beats bundan yıllar önce Apple tarafından satın alınmış ve ses konusunda yüksek birikime sahip bir şirket. Apple da ilk kafaüstü kulaklığını üretirken Beats'in tecrübesinden yararlanacak.

AirPods X

İŞTE AİRPODS X'İN FİYATI

AirPods Pro Lite ile tanıtılması beklenen yeni Apple kulaklığının fiyatı ise birçok cebi yakacak gibi görünüyor. Zira, gelen bilgilere göre Apple AirPods X'in fiyatı 399 dolar (yaklaşık 2.450 TL) olacak. Bu da özellikle Türkiye pazarı için bir kulaklık için oldukça yüksek bir rakam demek. Fakat bunu kesin olarak söyleyebilmek için Apple'ın kulaklığı tanıtması ve sahip olacağı özellikleri tam olarak bilmemiz gerekecek.

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