Apple'dan Apple Watch SE ve Apple Watch Series 5 için ücretsiz onarım!

Apple Watch SE geçtiğimiz sonbahar mevsiminde düzenlenen 'Time Flies' etkinliğinde tanıtılmıştı. Uygun fiyatlı Watch SE modeli, Apple Watch Series 5 ile ortak birçok özelliğe sahipti. Model aslında bakarsanız Apple Watch Series 5 ile Apple Watch Series 6 arasına konumlanıyordu. Şimdi ise bu iki modeli kullanan kullanıcıların bazı problemlerle karşılaştığı fark edildi. Bu problem sonucu hem Apple Watch Series 5 hem de Apple Watch SE güç koruma moduna girdikten sonra şarj olamıyordu. İlk kez MacRumors tarafından fark edilen durumla ilgili Apple ise harekete geçmiş durumda.

APPLE APPLE WATCH ONARIM PROGRAMI BAŞLATTI

Apple akıllı saatlerindeki sorunla alakalı yeni bir onarım programı başlattı. Apple bunun için İngilizce destek sayfasında yeni bir makale oluşturdu. Makalede Apple, WatchOS 7.2 veya WatchOS 7.3 çalıştıran Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE modellerinden bazılarının güç koruma moduna girdikten sonra şarj olamama sorunuyla karşılaştığını belirtiyor. Ancak firma bu sorunun çok az sayıdaki saatte yer aldığını ifade ederek, sorunla karşılaşan müşterilerin ücretsiz bir posta ile onarım desteği alması için Apple Destek ile iletişime geçmesini istiyor.