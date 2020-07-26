Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

2018 yılından bu yana Çin ve ABD arasında ticari anlamda bir gerilim mevcut. ABD hükümeti bu gerilimi tırmandırmak adına elinden geleni yapsa da Çin şimdiye kadar sessizliğini korudu.

Bilindiği üzere Trump hükümetinin son düzenlemelerinden ötürü hali hazırda Huawei modellerinde Google servisleri kullanılamıyor. Bu durum Çinli üreticinin özellikle Avrupa pazarında önemli ölçüde müşteri kaybına uğramasına neden oldu.

Elbette Çin hükümetinin şimdiye kadar sessiz kalması, önümüzdeki dönemde de aynı tutumunu sürdürmeye devam edeceği anlamına gelmiyor. Zira Çin’de üretim yapan onlarca ABD merkezli şirket bulunuyor. Bunlardan birisi de Apple. Apple pek çok cihazının üretimini Çin’de yer alan Foxconn tesislerinde gerçekleştiriyor.

Lakin iki ülke arasında iplerin iyiyden iyiye gerilmesi Apple’ı bazı tedbirler almak zorunda bıraktı. Cupertino merkezli şirket aldığı ani bir kararla iPhone 11 üretimini Hindistan’a kaydırdı. Yani artık iPhone 11’ler Hindistan’da yer alan Foxconn tesislerinde üretilecek.