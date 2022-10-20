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Apple'dan daha değerli olabilir! Hatta değeri 4,3 trilyon doları aşabilir bile...

20.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, şaşırtan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü milyarder Tesla'nın yakında Apple'dan daha değerli olabileceğini söyledi. Tesla'nın Apple ve Suudi Aramco'nun toplamından daha değerli olabileceğini paylaştı. Ancak Musk bununla da sınırlı kalmadı. Çünkü Musk'a göre Tesla bir gün Apple ve Suudi Aramco'nun toplamından daha değerli olabilir. Yani gelecekte Tesla'nın değeri 4,3 trilyon doları aşabilir bile!

Apple'dan daha değerli olabilir! Hatta değeri 4,3 trilyon doları aşabilir bile...

Elon Musk, Tesla'nın yakında Apple'dan daha değerli olabileceğini söyleyerek herkesi şaşırttı. Tesla, bugün 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklamıştı. Bilançoyla şirketin gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artışla 21,5 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şirketin gelirinin, bu dönemde gösterdiği artışa rağmen 21,96 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldığı ifade edilmişti. Ancak Musk'ın Tesla'nın geleceğini sandığımızdan daha da parlak gördüğü ortaya çıktı. Hem de Apple'dan bile daha parlak.

TESLA APPLE'DAN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR

Electrek'in haberine göre, Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 3. çeyrek bilançosu yayımladıktan sonra düzenlenen bir konferans görüşmesinde, bir zamanlar Tesla'nın Apple'dan daha değerli olabileceğini düşündüğünü söylediğini paylaştı. Buna ek olarak Tesla'nın Apple'ın şu anki piyasa değerini aşabileceği kanaatinde olduğunu söyledi.

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4,3 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR

Musk, Tesla'nın bu yolda Apple ve Suudi Aramco'nun toplamından daha değerli olabileceğini dile getirdi. Apple şu anda 2,3 trilyon dolar değerindeyken, Saudi Aramco yaklaşık 2 trilyon dolar değerinde. Bu da Tesla 4,3 trilyon dolar değere ulaşabilir, hatta aşabilir demek oluyor.

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HİSSE GERİ ALIMI KONUSU

Musk ayrıca, Tesla'nın yönetim kurulunun bir hisse geri alım programını konuştuğunu duyurdu ve 5 ila 10 milyar dolarlık hisseyi geri satın almanın mantıklı olacağı konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Musk, planın kesinleşmediğini söylese de Tesla'nın yakında bir hisse geri alım programı ile yola devam edeceği görülüyor.


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